COVID-19 :

Le 14 décembre, le premier versement du Bond contre la Faim commencera, selon le ministère de l’Économie et des Finances publiques. La livraison se fera en plusieurs phases et par tranche d’âge pour éviter les foules dans les agences bancaires à travers le pays. De plus, l’application mobile Unimovil Plus a été créée.

Téléchargez l’appli

15 étapes

Téléchargez l’application “UNImóvil Plus” sur le Play Store. Choisissez “Bonus contre la faim”. Enregistrement. Acceptez les conditions demandées. Complétez les informations de contact (numéro de téléphone portable et email). Vous recevrez un code par SMS normal. Écrivez le code. Ajoutez le numéro de la carte d’identité. Enregistrez les données du compte bancaire sur lequel vous souhaitez transférer les 1 000 Bs. Prenez des photos de la carte d’identité (recto et verso). Prenez un “selfie” (sérieux et souriant) pour vérifier que la personne n’est pas un robot. Créez un mot de passe. L’enregistrement est terminé. Entrez le numéro de la carte d’identité et le mot de passe créé (à partir de l’étape 12).

Après 24 heures pour terminer ce processus:

Une fois le paiement effectué, vous recevrez un message dans votre e-mail qui vous indiquera que l’argent a déjà été transféré sur le compte indiqué à l’étape 9.

«Lorsqu’une transaction est effectuée via un système de paiement qui n’est pas personnel, tous les processus de sécurité doivent être pris. Parce qu’une fois la transaction effectuée, il est difficile de revenir en arrière. Ces 15 étapes ne sont pas nombreuses, nous avons essayé de minimiser au maximum, mais en maintenant la sécurité pour garantir le paiement en tête », a informé Ivette Espinoza, vice-ministre des Pensions et des Services financiers.

Banques à récupérer à la fenêtre

La collecte du Bonus contre la Faim peut également être reçue en personne dans les banques suivantes:

Union Bank Banque nationale de Bolivie (BNB) Easy Bank Livestock Bank Bisa Bank Sol Bank Mercantil Santa Cruz Bank Credit Bank (BCP)