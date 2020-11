COVID-19 :

Le pont de décembre est juste au coin de la rue et ce ne sera pas un pont normal. Le coronavirus continue de faire des ravages dans notre pays et les relations sociales, les voyages et l’activité normale sont considérablement modifiés au cours de ce 2020 par la pandémie. De nombreuses communautés autonomes ont déjà pris des mesures pour empêcher une éventuelle propagation du virus pendant le pont, et celles qui manquent devraient le faire dans les prochains jours.

Andalousie

L’Andalousie a décidé de prolonger de plusieurs semaines les mesures de mobilité et les restrictions prises début novembre. Ces mesures, qui affectent les rassemblements sociaux, les hôtels et les entreprises, et les mouvements entre les provinces, Ils seront valables jusqu’au 10 décembre. La capitale de Grenade continuera d’avoir des bars et des restaurants complètement fermés, tandis que dans le reste des provinces, l’ouverture des locaux a été prolongée jusqu’à 21h30, mais à partir de 18h30 uniquement pour la livraison de nourriture.

Asturies

Les Asturies ont décrété la fermeture du périmètre indéfiniment le 28 octobre. Le couvre-feu reste en vigueur de 23h00 à 6h00, et des villes comme Gijón, Oviedo et Avilés ont prolongé sa fermeture jusqu’au 3 décembre.

Aragon

Le gouvernement de la communauté autonome d’Aragon a décrété le niveau d’alerte 2, réduisant la capacité à 50% et limitant les rassemblements sociaux à six personnes. On ne sait pas encore quelles mesures il prendra pour le pont de décembre. Ce sera le 30 novembre lorsque les nouvelles mesures seront annoncées.

Cantabrie

La Cantabrie a décrété jeudi dernier une nouvelle prolongation de la fermeture du périmètre pour deux semaines. La fermeture de la communauté se poursuivra jusqu’au 2 décembre où des mesures seront prises face au pont. La situation de la communauté est classée «risque extrême» afin que les établissements puissent disposer d’une terrasse, mais toujours en maintenant des mesures de sécurité et à l’intérieur interdit.

Communauté valencienne

La fermeture du périmètre a été prolongée jusqu’au 9 décembre, elle affectera donc complètement le pont de décembre. En outre, la fermeture du périmètre des villes de Petrer et Elda, deux des zones les plus touchées par le coronavirus dans la Communauté valencienne, se poursuit.

Les réunions se poursuivent par six personnes maximum, et le couvre-feu est à l’étude pour commencer une heure avant, à 23h00, jusqu’à 6 heures du matin.

Estrémadure

La Communauté autonome d’Estrémadure a décrété l’alerte de niveau 3, et la maintiendra jusqu’à la fin du pont de décembre au moins. Bien qu’il soit attentif à niveau 3 (risque extrême) elle n’a pas fermé la communauté aux entrées et aux sorties, et elle continue d’être l’une des rares communautés espagnoles à permettre la circulation entre ses municipalités et à l’extérieur de la communauté.

Les réunions sont limitées à six personnes sur la voie publique et dans les espaces privés, en plus de maintenir 40% de la capacité. Dans l’hospitalité, la capacité à l’intérieur reste limité à 40% et à l’extérieur, en terrasse, à 50% de sa capacité habituelle.

Galice

La Galice conservera toutes ses mesures jusqu’après le pont de décembre. La communauté qui préside Alberto Núñez Feijóo compte 70 communes à mobilité réduite, limites des pratiques sportives, capacité limitée et industrie hôtelière uniquement pour la livraison de nourriture.

La communauté de Madrid

La Communauté de Madrid a annoncé la semaine dernière la fermeture du périmètre du pont de décembre. Les restrictions de mobilité entreront en vigueur la prochaine fois 4 décembre à 0h00 et se tiendra pendant dix jours, jusqu’au 14 décembre.

Murcie

La région de Murcie maintiendra ses restrictions et la fermeture de son périmètre jusqu’au 9 décembre. Ce samedi, la communauté adoptera de nouvelles mesures suivant de nouveaux critères pour étudier les normes imposées et en adopter de nouvelles ou les élever par des zones d’influence.

Pays Basque

Jusqu’au 10 décembre, les mesures de fermeture du périmètre du Pays basque se poursuivent. L’exécutif communautaire n’a pas exclu, en fonction de l’évolution de l’épidémie dans ces semaines, de lever certaines mesures avant le pont de décembre, ou de les reporter à Noël.

Navarre

Navarra est l’une des communautés qui connaît le pire dans cette deuxième vague de pandémie. La communauté a décrété la fermeture du périmètre jusqu’au 18 décembre, avec l’intention de pouvoir lever les mesures concernant l’arrivée de Noël.

Castilla La Mancha

La communauté n’a pas pris de mesures spéciales pour le pont, mais a adopté des mesures le 23 novembre pour deux semaines en continuant avec la fermeture de son périmètre. De plus, le couvre-feu est maintenu de 0 h 00 à 6 h 00.

Reste des communautés

Dans le reste des communautés autonomes, aucune mesure n’a encore été prise concernant au pont comme c’est le cas des îles Baléares, qui n’a pas encore pris de décision concernant le pont de décembre. La Communauté autonome des îles Canaries n’envisage à aucun moment de fermer, ni imposer un couvre-feu pendant le pont en raison de la situation épidémiologique calme qui existe actuellement. La seule mesure significative dans la région est que tous les touristes qui dorment sur les îles doivent subir un test PCR négatif avant de voyager.

Dans La Catalogne a entamé son processus de désescalade, bien qu’aucune décision n’ait encore été prise pour le prochain pont de décembre. Comme Castilla y León, qui a décrété la fermeture du périmètre jusqu’au 3 décembre.