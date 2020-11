COVID-19 :

Compte tenu de l’augmentation des cas dus à coronavirus en Espagne, les différents gouvernements Ils étudient de nouvelles mesures pour essayer de réduire les infections au COVID-19. Le dernier élément retentit pour combattre, dans la mesure du possible, cette maladie, a été la Compteur CO2, une dispositif capable de mesurer la quantité de dioxyde de carbone dans l’air.

Grâce à ces appareils, vous pouvez vérifier s’il y a une bonne qualité de l’air à un certain endroit ou si, au contraire, l’air dans l’espace est mauvais. Le compteur de CO2 peut aider prévenir les infections COVID-19, car si le résultat de la mesure nous informe que l’air n’est pas pur, on saura qu’il y a un plus grand risque de contagion, puisque le aérosols.

À partir de La communauté de Madrid envisagez d’établir votre utilisation obligatoire dans l’industrie hôtelière ou dans les salles de classe, ainsi que ceux lieux publics où il y a plus de concentration de personnes.

L’importance du renouvellement de l’air

Maria Cruz Minguillón, chercheur à Institut d’évaluation environnementale et de recherche sur l’eau du Centre supérieur de recherche scientifique (CSIC) a parlé pour les microphones de Onda Madrid Direct, où il a expliqué: «Il est essentiel de savoir si on aère bien et on comprend en ventilant pour renouveler l’air, c’est-à-dire renouveler l’air, remplacer l’air intérieur potentiellement chargé de virus, par l’air extérieur.

«Et comment le savoir avec la mesure du CO2? Le CO2 dans l’air extérieur est relativement constant et se trouve à une concentration de 420 ppm (parties par million) et dans les environnements intérieurs, où plusieurs personnes sont, comme des individus lorsque nous respirons, nous émettons du CO2, car cette concentration augmente “, a ajouté.

Un très bon indicateur pour savoir si l’air est mesuré correctement

“Si je mesure quelle concentration il y a, je peux savoir si je renouvelle suffisamment l’air pour que le risque de contagion diminue ou non, alors c’est un très bon indicateur pour savoir si je renouvelle suffisamment l’air”, dit l’expert.

“Si le ppm est à 2000, il vaut mieux ne pas entrer dans le lieu. Si on est en 500 ou 600 ça veut dire que c’est un endroit qui est très bien ventilé. Dans des environnements publics partagés, ce serait un moyen simple et clair d’informer les personnes qui ont accès à la façon dont le renouvellement de l’air est en cours. La ventilation doit être constante. Nous avons besoin d’un renouvellement constant de l’air “, il a dit.

Entre 30 et 100 euros

Enfin, l’expert a parlé de prix de compteurs CO2: «Ils ne sont pas particulièrement chers, j’ai entendu dire qu’ils coûtaient entre 30 et 100 euros, Même si je pour 30 je n’en ai pas vu qui marchait bien. Ils iraient plus loin dans l’ordre de 100 euros, une budget abordable pour les lieux publics, en fonction de chaque économie “, a conclu pour Onda Madrid Direct.

Achat de compteurs

Ce type de produit est disponible en Amazon pour des prix différents.