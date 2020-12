COVID-19 :

Les restrictions pour Noël obligeront de nombreux Espagnols à avoir un laissez-passer pour rendre visite à leurs proches à ces dates s’ils sont dans une autre communauté autonome. Six régions ont déjà mis en place leurs bons pour pouvoir se déplacer.

La Communauté de Madrid, la Catalogne, la Navarre, le Pays basque, l’Aragon et La Rioja permettront aux gens de voyager pour rendre visite à la famille à Noël, bien que ces voyages doivent être dûment justifiés.

La communauté de Madrid

La La communauté de Madrid a conçu un “ Modèle de déclaration responsable ” pour pouvoir entrer et sortir de leur territoire ce Noël. Vous devrez renseigner les données personnelles des personnes qui voyagent, la destination et le motif dudit voyage, ainsi que les données du “parent ou ami proche” visité.

Parmi les données, il faut informer la DNI de la personne responsable de la déclaration, ainsi que l’adresse d’origine et de destination et la relation avec la personne qui va visiter, ainsi que la date et la signature. La fermeture du périmètre sera en vigueur jusqu’au 6 janvier prochain inclus.

La présidente madrilène, Isabel Díaz Ayuso, a d’ores et déjà prévenu qu’elle n’empêcherait pas les citoyens de pouvoir voyager à ces dates.

«Nous ne serons pas ceux qui empêcheront les citoyens d’entrer ou de sortir de la Communauté de Madrid pour voir leurs proches, travailler, poser des questions avec le médecin, etc. Nous allons prendre ces mesures sensées et en attendant, voir comment la pandémie évolue. Voyez s’il y a une troisième vague ou si ce n’est qu’un écho du Pont de la Constitution », a déclaré Ayuso la semaine dernière.

Le gouvernement régional a décidé de réduire le nombre de personnes pouvant se réunir pendant les vacances de Noël, de dix à six, et un maximum de deux groupes de cohabitants.

Les mesures pour l’hôtellerie sont maintenues. “Nous n’envisageons pas de ruiner les magasins, ni de fermer l’hôtellerie, ni d’affecter de plus en plus l’économie”, a déclaré il y a quelques jours le vice-ministre de la Santé, Antonio Zapatero.

Téléchargez ici le sauf-conduit de la Communauté de Madrid

Navarre

Navarra restera fermée sur le périmètre jusqu’au 18 janvier, bien qu’elle permettra l’entrée et la sortie de la communauté entre le 23 et le 26 décembre et entre le 30 décembre et le 2 janvier. La veille de Noël et du Nouvel An, un maximum de 10 personnes peuvent se rencontrer.

C’est une autre des communautés qui demandent aux citoyens un laissez-passer pour entrer et sortir.

Téléchargez ici le sauf-conduit de Navarre

Pays Basque

Le Pays basque a également établi un confinement périmétrique de la région. Mais il sera possible d’entrer et de sortir du 23 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier dans le cas où le déplacement est fait pour rendre visite à des parents et amis. C’est une autre des communautés qui demande que le voyage soit dûment justifié.

Téléchargez ici le pass du Pays Basque

Catalogne

La Catalogne a lancé trois types de sauf-conduits, selon le type de voyage: entrer et sortir de la communauté autonome, entrer et sortir de la région ou voyager de nuit.

Il convient de rappeler que dans cette région, la mobilité nocturne est interdite entre 22h00 et 6h00, à l’exception des 25 et 1er janvier, lorsque le couvre-feu prend effet à 1h00 : 00 le matin.

Pendant ces vacances, des réunions de 10 personnes sont également autorisées, bien qu’un maximum de deux noyaux familiaux

Téléchargez ici le sauf-conduit de Catalogne pour entrer et sortir de la région

Téléchargez ici le sauf-conduit de Catalogne pour entrer et sortir de la communauté autonome.

Aragon

Aragon est l’une des communautés qui maintient le confinement du périmètre régional jusqu’au 12 janvier. Du 23 au 26 décembre et des 30 et 2 janvier, les Aragonais pourront entrer et sortir de la région pour rendre visite à des proches, mais ils devront apporter une déclaration responsable pour justifier le déplacement. Le couvre-feu est maintenu de 23h00 à 06h00.

Téléchargez ici le pass Aragon

La Rioja

La Rioja sera fermée jusqu’au 15 janvier. Du 23 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier, vous pourrez aller et venir visiter parents et amis.

Les citoyens qui souhaitent voyager doivent également apporter une déclaration responsable dans laquelle ils indiquent le motif du voyage.

Téléchargez ici le pass La Rioja

Autres communautés

D’autres communautés autonomes ont également établi leurs conditions d’entrée et de sortie.

Ainsi, la Communauté valencienne est l’une des plus drastiques et a interdit l’entrée même pour rendre visite à des parents et amis. Seules les personnes enregistrées seront autorisées, pour lesquelles il sera conseillé de porter le certificat d’enregistrement.

Dans les îles Baléares et Canaries, il est nécessaire de montrer un PCR négatif pour entrer sur le territoire.

Dans les Asturies, des RAP seront également réalisés sur des personnes entre 18 et 30 ans qui retournent en Principauté et vont vivre avec des personnes de plus de 65 ans ou des personnes à risque.