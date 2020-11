COVID-19 :

Les habitants de Madrid ne pouvaient pas profiter de la pont de Notre-Dame de l’Almudena qui a eu lieu le week-end dernier, depuis la Communauté de Madrid a décidé de fermer les frontières afin qu’aucun citoyen ne se rende dans une autre communauté autonome Oui éviter ainsi de nouvelles infections à coronavirus. Mais cette restriction a pris fin le 10 novembre, alors ce week-end, les citoyens de la Communauté de Madrid peuvent se rendre dans d’autres communautés.

Uniquement aux communautés sans limites

Mais ils ne pourront pas voyager librement, car il y a d’autres zones espagnoles qui sont confinées et auxquelles ils ne pourront pas aller. C’est le cas de Andalousie, Castille et León et Castille-La Manche, Communauté Valencienne, Aragon, Cantabrie, Murcie, Navarre, Pays Basque, La Rioja et les villes autonomes de Ceuta et melilla, qu’ils ont ses frontières fermées tant pour l’entrée que pour la sortie des personnes, à l’exception de raisons professionnelles, médicales, éducatives ou de force majeure.

D’autres communautés n’envisagent pas la fermeture du périmètre de leurs frontières, mais ils ont communes ou zones de santé de base confinées. Et la même chose se passe dans Madrid, où il y a actuellement communes et zones de santé de base confinées.

Sans quitter ou entrer dans les municipalités et les zones confinées de base

Cela signifie que les personnes vivant dans ces zones ne pourront pas entrer ou sortir de leurs frontières à moins qu’elles ne le justifient correctement. La même chose se produira si quelqu’un d’une zone de Madrid sans restrictions justifie son entrée dans le territoire correspondant. Le reste des citoyens de la Communauté de Madrid ne pourra pas se rendre dans ces communes ou ces zones confinées de base.

Donc, Les citoyens de Madrid peuvent quitter la Communauté tant qu’ils le font dans des zones qui ne sont pas à périmètre fermé en raison des restrictions visant à éviter de nouvelles infections du COVID-19[FEMININE