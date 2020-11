COVID-19 :

La situation de coronavirus en Espagne Cela empire parfois et dans certaines régions, les données sur les infections et les décès sont particulièrement préoccupantes. C’est le cas du Communauté autonome des Asturies, que malgré avoir maintenu de bonnes données tout au long de la crise sanitaire, a été ces dernières semaines lorsque le nombre d’infections, de décès et d’hospitalisations a augmenté plus que d’habitude, qui a conduit le gouvernement régional à demander un placement à domicile, finalement rejeté par le ministère de la Santé.

Le passé 14 octobre, la Communauté est revenue à un Phase 2 “modifiée” pour réduire l’incidence cumulée du coronavirus à moins de 100 cas pour 100000 habitants. Au départ, ces mesures étaient fixées sur 14 jours, mais avec les données des dernières semaines, le président de la Principauté des Asturies, Adrián Barbón, il a décidé étendre les restrictions de cette phase 2.

Cela a été annoncé vendredi soir une annexe au Journal Officiel de la Principauté dans laquelle le Prolongation de 15 jours de la phase 2 «modifiée». C’est, pour l’instant, Les Asturies continueront d’appliquer ces restrictions jusqu’au 28 novembre prochain.

Parmi les mesures de prévention les plus importantes, la fermeture du périmètre de toute la Communauté autonome; la limitation des entrées et sorties de Gijón, Oviedo et Avilés, pour empêcher la contagion; Oui couvre-feu entre 22h00 et 06h00.

Le journal asturien Le commerce, a expliqué tout le restrictions étendues en Principauté:

Hôtels, restaurants et terrasses

-Dans les établissements d’hôtels, de restaurants et de terrasses La consommation dans les bars ne sera pas autorisée sauf pour la collecte de nourriture à domicile.

-À l’intérieur et à l’extérieur des locaux, La consommation se fera assis à table ou en groupe de tables et la présence sera limitée à un maximum de 6 personnes.

-UNE le strict respect des réglementations concernant l’occupation et la distance des tables et l’utilisation de masques et il est recommandé que 1,5 mètre de distance entre les tables s’ajoute à celui existant entre les tables et les dossiers des chaises, en tenant compte du fait que les chaises lorsqu’elles sont occupées reculent et réduisent la distance de sécurité.

-UNE respect strict des mesures de ventilation et de climatisation dans les espaces intérieurs.

–La vente d’alcool est interdite dans les stations-service et les établissements et les magasins de détail après 22 heures.

Résidences pour personnes âgées et centres sociaux de santé

-Les systèmes de protection seront renforcés selon les mesures indiquées dans la procédure déjà établie, en la combinant avec la nécessité de mesures de protection extrêmes en ce qui concerne les promenades et visites, en veillant à ce que celles-ci puissent être effectuées dans des conditions de sécurité maximale et de protection de la santé individuelle et collective.

Écoles

–Les possibilités de télétravail seront priorisées et la formation en télématique à distance à l’Université sera valorisée tandis que dans le reste des centres éducatifs, des mesures seront prises conformément aux dispositions des protocoles en vigueur, en suspendant les activités en face à face uniquement dans les cas qui y sont prévus.

Centres commerciaux et parcs

-Les centres commerciaux et parcs Ils doivent garantir à tout moment les mesures pour éviter les groupes de personnes et le strict respect de la distance interpersonnelle et conformément à la capacité déterminée dans leur Plan d’Autoprotection, ne peuvent excéder vingt-cinq pour cent de la capacité de leurs aires communes et récréatives.

-La résolution comprend une série de Des recommandations, y compris la demande aux citoyens d’augmenter les périodes de confinement à domicile et de limiter leur activité sociale.

Activités dans les installations sportives

-Le les activités sur rendez-vous et les activités de groupe réalisées dans les salles de sport ne peuvent être réalisées que pour un maximum de 10 personnes.

–Les personnes qui travaillent ou fréquentent des installations sportives, y compris les gymnases, doivent s’inscrire quotidiennement à la liste des personnes qui sont leurs contacts étroits (Cohabitants et personnes avec qui ils sont restés à moins de deux mètres, pendant plus de quinze minutes sans protection).

–Vous ne pourrez pas utiliser les douches et les vestiaires de l’établissement.

-En formation du disciplines sportives fédérées dans lequel, pendant un certain temps de la pratique, la distance de sécurité ne peut être assurée, l’utilisation d’un masque sera obligatoire dans tous les cas, à la seule exception des circonstances qui nécessitent une alimentation supplémentaire élevée en oxygène.

–La participation du public n’est pas autorisée aux activités de formation, y compris les catégories mineures.

Visites commerciales

– Les visites à caractère commercial de l’industrie pharmaceutique ou de nature similaire sont suspendues dans les centres, services et établissements de santé, tant publics que privés.

Populations vulnérables

-Il est recommandé de personnes de plus de 65 ans et avec les pathologies à risque, privilégiez les lieux ouverts et bien aérés tels que les parcs et les promenades en sortant de la maison et évitez de rester à l’intérieur, avec une mauvaise ventilation et avec beaucoup de monde.

Célébrations sociales

-Il est recommandé de limiter la participation aux rencontres sociales en dehors du groupe de coexistence stable (bulle sociale) et que, si elle est inévitable, elle se fasse en groupe ou réunion limitée à un maximum de six personnes, tant dans les espaces publics que dans les lieux privés, sauf en cas de cohabitants.

-Ils restent Les fêtes privées de plus de six personnes dans des maisons ou des locaux privés sont interdites.

-Le l’utilisation et l’occupation des espaces extérieurs par rapport aux espaces intérieurs et le masque seront utilisés de manière obligatoire dans les réunions de la sphère publique.

-Dans réunions dans la sphère privée, s’il s’agit d’un groupe unique à coexistence stable, l’utilisation du masque ne sera pas obligatoire, étant recommandé lorsqu’il y a des personnes en dehors d’un seul groupe de coexistence.

Réveils, mariages, baptêmes …

–Les veillées peuvent avoir lieu dans tous types d’installations, publiques ou privées, avec une limite maximale, à tout moment, de vingt-cinq personnes dans les espaces extérieurs. ou quinze personnes à l’intérieur, qu’elles vivent ou non ensemble.

-Participation à la entourage pour enterrement ou renvoi pour crémation du défunt est limité à un maximum de vingt-cinq personnes, parmi les membres de la famille et les amis proches, en plus, le cas échéant, du ministre du culte ou assimilé de la confession respective pour la pratique des rites funéraires d’adieu au défunt.

–Il est recommandé de reporter les cérémonies de mariage, communions et autres cérémonies religieuses et civiles bien qu’elles puissent être réalisées dans tous les types d’installations, publiques ou privées, que ce soit en plein air ou en intérieur, à condition qu’elles ne dépassent pas cinquante pour cent de leur capacité.