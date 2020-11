COVID-19 :

La Cantabrie a finalement choisi d’aller plus loin et a pris la décision de confiner toutes ses communes. Cela a été annoncé par son président Miguel Ángel Revilla lors d’une apparition avec le vice-président, Pablo Zuloaga, le ministre de la Santé, Miguel Rodríguez, et le directeur général de la santé publique, Paloma Navas. “Je fais face à la journée la plus compliquée de toute ma vie politique”, a déclaré au moment du dévoilement des nouvelles mesures, en rejoignant des communautés telles que Murcie ou Castilla y León.

“Nous vivons des temps très difficiles et des décisions doivent être prises en raison de cette gravité. Si nous ne prenons pas de mesures drastiques, nous sommes en passe d’atteindre des chiffres insoutenables pour les hôpitaux », a expliqué Revilla. Et basé sur ce raisonnement la limitation de la mobilité sera officialisée au Journal Officiel de Cantabrie jusqu’au 9 novembre au moins, lundi prochain. Il entre en vigueur au moment de la publication du document.

En fait, Revilla a déclaré que très probablement, cela durera jusqu’à 14 jours, puisque cette date n’est que parce que c’est quand le premier état d’alarme se termine. Donc, après avoir tenté d’annuler les vacances scolaires de la communauté cette semaine et avoir été empêché par la justice d’essayer, La Cantabrie a eu recours à la deuxième alternative.

Les détails de la restriction de mobilité

Avec l’arrêté de confinement et la fermeture conséquente du périmètre la mobilité est réduite à très peu de déplacements entre communes, des cas similaires à d’autres déjà annoncés lors de la fermeture de Santoña ou du quartier La Inmobiliaria.

Par conséquent, vous ne pouvez sortir dans les cas suivants:

Assistance à centres, services et établissements de santéConformité avec obligations professionnelles, professionnelles, commerciales, institutionnelles ou légales.Aide à centres universitaires, d’enseignement et d’éducation, y compris les écoles maternelles. lieu de résidence habituelle ou aide familiale et prise en charge des personnes âgées, des mineurs, des personnes à charge, des personnes handicapées ou des personnes particulièrement vulnérables.Voyage vers des entités financières et d’assurance ou des stations de ravitaillement dans les territoires limitrophes Actions requises ou urgentes devant les organismes publics, judiciaires ou notariaux.Renouvellements de permis et documentation officielle, ainsi que d’autres procédures administratives qui ne peuvent être reportées. examens ou tests officiels qui ne peuvent être reportés.Pour cause de force majeure ou situation de besoin.Tout autre activité de même nature, dûment accréditée.

Autres mesures à prendre en compte

En plus de la fermeture du périmètre, il y a la consommation est interdite à l’intérieur des bars et restaurants, de sorte que seules les terrasses restent ouvertes. La capacité est également affectée lors des mariages, des veillées ou des lieux de culte. D’un autre côté, les loisirs des jeunes dans les centres ou les ludothèques sont suspendus, ainsi que des visites de résidences étudiantes.

Avec la publication du Journal officiel de Cantabrie, ces mesures et d’autres seront officialisées, catalogué par Revilla comme “très dur”, et avec le seul objectif de réduire les infections et de plier la courbe.