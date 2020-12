COVID-19 :

Californie: le verrouillage suscite l’inquiétude et le rejet 4:08

. – Les résidents du sud de la Californie et de la vallée de San Joaquin seront sous une ordonnance de confinement après que la capacité des unités de soins intensifs dans les deux régions est tombée en dessous de 15%, déclenchant un mandat délivré par le gouverneur à plus tôt cette semaine, qui vise à réduire le nombre vertigineux d’hospitalisations pour covid-19.

L’ordonnance entre en vigueur dimanche à 23 h 59, heure du Pacifique (2 h 59, heure de Miami) pour les quelque 27 millions de personnes dans les régions, dont Los Angeles et San Diego.

Cela fait suite à une ordonnance proactive émise vendredi par six juridictions de la baie de San Francisco pour ses près de 6 millions d’habitants. Il entre également en vigueur dimanche.

Le gouverneur Gavin Newsom a annoncé jeudi que toute région qui tomberait en dessous du seuil de capacité de 15% de l’UCI serait placée sous ordre de verrouillage.

Le sud de la Californie, la plus peuplée des cinq régions nommées par le gouverneur, a rapporté que sa disponibilité aux soins intensifs était tombée à 12,5% samedi. Dans la région de San Joaquín, la capacité était de 8,6%, selon un communiqué du gouvernement.

La Californie a de nouveau enregistré son plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus et d’hospitalisations au covid-19 pendant une journée samedi, signalant plus de 25000 nouvelles infections confirmées. Plus de 10 200 personnes sont hospitalisées.

En vertu de l’arrêté, les entreprises qui doivent fermer comprennent les bars, les établissements vinicoles, les services personnels tels que les salons de coiffure et de beauté, les musées, les cinémas, les terrains de jeux, les parcs d’attractions et les installations de loisirs intérieures. Les déplacements sont interdits sauf lorsque cela est nécessaire pour les activités autorisées.

Les écoles qui sont déjà ouvertes pour l’apprentissage en personne peuvent rester ouvertes aux côtés des entreprises d’infrastructures essentielles. Les commerces de détail peuvent rester ouverts, mais à une capacité de 20%, et les restaurants sont limités à la livraison à domicile.

La restriction restera en vigueur pendant au moins trois semaines et ne sera levée que lorsque la capacité UCI projetée d’une région atteindra ou dépassera 15%. Cela sera évalué chaque semaine après la période initiale de trois semaines.

La Californie commence à ressentir le manque de personnel médical spécialisé 3:15

La commande de la région de la baie durera jusqu’au 4 janvier 2021, malgré la capacité de soins intensifs de la région à 21,2% vendredi, selon un site Web du gouvernement.

“Je ne pense pas que nous puissions attendre que les nouvelles restrictions étatiques entrent en vigueur à la fin de ce mois”, a déclaré vendredi Chris Farnitano, directeur de la santé de Contra Costa. «Nous devons agir rapidement pour sauver autant de vies que possible. C’est une urgence.

La région du sud de la Californie se compose de cinq des comtés les plus peuplés de Californie: les comtés de Los Angeles, San Diego, Orange, Riverside et San Bernardino.

La région comprend également les comtés d’Imperial, d’Inyo, de Mono, de San Luis Obispo, de Santa Barbara et de Ventura. Au total, environ 23 millions de personnes vivent dans la région.

La région de la vallée de San Joaquin compte plus de 4 millions d’habitants et comprend les comtés de Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Benito, San Joaquin, Stanislaus, Tulare et Tuolumne.

Theresa Waldrop de CNN a contribué à ce rapport.