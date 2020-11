COVID-19 :

Fernando Simón a affirmé jeudi dernier lors d’une conférence de presse qu’il ne verrait pas de mauvais yeux imposer un confinement d’âge pour arrêter la propagation du COVID-19 en Espagne. Ainsi, cet isolement n’affecterait que les secteurs les plus vulnérables de la population. “Cela peut être proposé, c’est une mesure qui peut être utile”, a déclaré le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES). Cette mesure a également été proposée par d’autres pays. Dans ItaliePar exemple, certaines régions ont proposé de confiner à la maison toute la population de plus de 70 ans.

En fait, l’épidémiologiste a qualifié que, restrictions de mouvement qui sont actuellement appliqués dans le maisons de retraite et, d’une certaine manière, l’imposition de plages horaires pour les seniors dans certaines communautés, comme Asturies, est une mesure visant à réduire le contact de ce groupe vulnérable avec le reste de la société.

Les associations de personnes âgées, contre

Le confinement par tranche d’âge n’a pas bien plu aux associations de personnes âgées, qui seraient le groupe de la population touchée par les restrictions, selon 65Ymás. “C’est de l’âgisme. Ils ne se rendent pas compte que ces choses ne peuvent pas être généralisées. Les personnes âgées sont plus à risque, mais si elles ont un type de pathologie antérieure. Sinon, une personne de 70 est la même chose qu’une personne de 50. Je ne pense pas qu’une mesure transversale puisse être prise», Déclare Juan Manuel Martínez, gériatre et président de la Confédération espagnole des organisations de personnes âgées.

De son côté, Marina Troncoso, vice-présidente de la Confédération regroupant les associations de programmes universitaires pour les personnes âgées (CAUMAS), considérez que le confinement par âge est un “paternalisme pur et simple” et il ne comprend pas comment Fernando Simón peut approuver cette mesure: “Nous revenons à la même chose. Il semble que rien n’a été appris de l’étape précédente, ne réalisent pas. Il semble incroyable que nous parlions de médecins ». En outre, Troncoso affirme qu’il est injuste d’isoler les personnes âgées alors qu’elles sont celles qui ont le meilleur comportement et les moins infectées: «Je pense nous pouvons très bien nous gérer. Nous sommes ceux qui veillent le plus à notre santé. Nous savons prendre soin de nous ».

Vicente Sanz, président de Conjupes se montre plus difficile: “C’est encore une autre forme de discrimination”. «Je suis opposé aux mesures qui sont prises uniquement parce qu’ils sont âgés. Je comprends que s’il y a un verrouillage, devrait nous affecter tous“, Il dit. De plus, il dénonce que la séquestration aurait pu conséquences négatives pour la santé des personnes âgées: «Ils sont passés d’une parfaite santé à une déficience cognitive et physique grand”.

Simon exclut le confinement total

L’une des plus grandes préoccupations des citoyens est la menace d’un confinement total à domicile dans le pays. Cependant, Simón est convaincu que cela peut être évité: “Le confinement ne deviendra probablement pas nécessaire. Nous n’en faisons pas moins que dans d’autres pays, mais nous l’exprimons d’une autre manière ». En fait, il a déclaré que la tendance à la hausse des infections semble se stabiliser, donc “il est très possible qu’il ne soit pas nécessaire de faire plus que ce que nous faisons”. Considérez cela mesures appliquées par les communautés et ceux qu’ils peuvent encore mettre en œuvre devraient suffire à contenir la transmission.

«Si nous parvenons à réduire cette capacité de transmission par d’autres moyens que le vaccin, pendant qu’il arrive, nous aurons bien sûr moins de risque de confinement à domicile, ce qui n’est pas prévu pour l’instant, et, en plus, nous aurons une vie beaucoup plus heureuse. Je pense que nous pouvons essayer. Confinement 100% de conformité totale pendant 14 jours est impossible. Ce que nous obtenons avec le confinement, c’est de réduire beaucoup l’incidence, mais plus cela dure, plus impact social et économique il y en aura », a-t-il ajouté.