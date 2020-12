COVID-19 :

Crédit: KENA BETANCUR / Afp / . via .

. – Le moyen le plus sûr de célébrer la nouvelle année pendant la pandémie est à la maison avec les personnes avec lesquelles vous vivez ou en ligne avec vos amis et votre famille, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. dans un guide mis en ligne mercredi sur son site Internet.

«Rester à la maison est la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres», dit-il, faisant écho au guide pour les autres vacances d’hiver.

Pour ceux qui organisent une célébration, le CDC suggère de rester à l’extérieur, de limiter le nombre d’invités, de fournir des masques supplémentaires et de garder la musique de fond basse pour éviter de crier.

Lorsque vous assistez à une célébration, l’agence affirme que les masques doivent être portés à l’intérieur et à l’extérieur et que l’alcool et les drogues qui peuvent altérer le jugement doivent être évités.

«Alors que certaines personnes peuvent recevoir leurs injections de covid-19 avant le réveillon du Nouvel An, continuez à prendre des mesures pour vous protéger et protéger les autres pendant un certain temps», dit le CDC.

Le CDC suggère également d’autres activités, comme organiser une célébration virtuelle avec vos proches, planifier une fête du réveillon du Nouvel An pour les personnes vivant dans un ménage, communiquer avec des amis, la famille et les voisins, regarder des feux d’artifice en direct ou planifier une activité par air libre.

«Ce n’est pas grave si vous décidez de reporter ou d’annuler votre réunion. Faites ce qui est le mieux pour vous », déclare le guide.

Si vous célébrez avec des personnes à l’extérieur de votre maison, le CDC suggère de porter un masque, même sous un foulard à l’extérieur, et de rester à au moins 2 mètres, d’éviter les foules et les espaces mal ventilés, de se laver les mains, de rester à l’intérieur. si vous êtes malade et faites-vous vacciner contre la grippe dès que possible.

Les voyages de vacances peuvent également augmenter les chances d’une personne de contracter et de propager le COVID-19, et le CDC continue de recommander de reporter le voyage.