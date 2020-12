COVID-19 :

. – Les tensions dans ma maison sont montées en flèche après neuf mois passés ensemble à la maison.

De petits scénarios banals qui ne seraient pas un gros problème dans un monde pré-covid, comme mettre le lait dans un endroit différent dans le réfrigérateur, suffisent pour déclencher une bagarre entre ma femme et moi.

Le garçon qui me demande pour la 18e fois d’allumer la télévision me met les nerfs à vif et me fait perdre patience d’une manière que je n’aurais jamais eue auparavant.

Ne vous méprenez pas, je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir voir autant de ma précieuse famille. Je suis encore plus reconnaissant du privilège de pouvoir travailler à domicile et de limiter mon exposition au COVID-19. Mais je ressens aussi l’attraction et la tension du monde extérieur qui pèsent sur notre patience, et la réalité d’être dans de petits endroits avec les mêmes personnes tout le temps.

À l’approche de l’hiver et que la possibilité de rester coincé à l’intérieur se profile plus que le printemps, l’été et l’automne, cela ne peut qu’empirer. Comment pouvons-nous nous préparer à rester sains d’esprit et à s’entendre?

«Covid-19 a mis la pression sur les relations, en particulier les personnes qui sont en famille, en couple ou en colocation et qui ne sont pas habituées à être ensemble [espacios] intérieurs », a déclaré Damon L. Jacobs, thérapeute matrimonial et familial agréé à New York. “Avec l’arrivée de l’hiver et l’augmentation des taux de covid, je conseille aux gens de mettre en œuvre dès maintenant quelques conseils pour les survivants sociaux.”

Trop de liens

Beaucoup d’entre nous sont passés du sentiment de n’avoir jamais eu assez de temps pour voir nos familles en raison des longues journées au bureau, des trajets quotidiens, des courses et des activités, à être les uns sur les autres 24h / 24 et 7j / 7 et à avoir l’impression de trop se voir.

Malgré combien nous nous aimons et apprécions la compagnie de chacun, nous passons peut-être trop de temps avec nos colocataires. Être en compagnie des autres tout le temps, parfois, nous a conduit à la plus grande irritation avec nos partenaires.

Le conseil de Jacobs est d’arrêter d’avoir raison et de choisir vos batailles; communiquez vos sentiments en utilisant des déclarations à la première personne plutôt que de supposer que vous savez ce que ressent l’autre personne; et assumer la responsabilité de vos propres sentiments au lieu de blâmer les autres.

Remplacer «devrait» par «pourrait» lorsque l’on réfléchit à la façon dont les autres membres de votre ménage pourraient agir ou réagir à quelque chose, a déclaré Jacobs, peut aider à éviter les conflits.

Prendre une pause

Il pourrait également être temps de faire une pause. Lorsque nous ne négocions pas nos émotions et nos attentes avec les membres de notre famille, nous pourrions travailler à la planification de nos évasions.

«Nous devons tous nous éloigner les uns des autres de temps en temps. Pour rester sain d’esprit, se déstresser et se ressourcer, il est probablement temps de repousser vos limites ou d’en définir quelques-uns pour avoir un espace indispensable entre vous et votre famille ou vos colocataires », a déclaré Susan Newman, psychologue sociale et auteure de la région de New York. York.

Le dicton «l’absence fait grandir l’amour» n’est pas qu’un cliché. Le temps que vous passez loin de vos proches peut en fait vous rapprocher, comme le montre une étude de 2016 de l’Université Cornell.

J’ai trouvé que de petits actes de séparation peuvent aider, comme fermer complètement la porte de mon bureau au lieu de la laisser entrouverte pendant que je travaille pour ne pas entendre ma famille. Des écouteurs antibruit et une liste de lecture nostalgique me transportent dans un autre temps et un autre lieu. Et si je sens que je n’ai besoin que de quelques minutes pour moi après une période de 48 heures avec toute la famille, tout le temps, je m’excuserai de réorganiser mes tiroirs à vêtements ou de lire le journal.

Dans ces cas, j’ai généralement environ quatre minutes seul avant que mon tout-petit ne réclame mon attention, mais même ce court laps de temps ne fait que me ressaisir et trouver mon centre et mon calme.

«Parfois, le seul moyen de s’échapper est de sortir de la maison. Désignez un moment pour marcher ou faire du jogging et dites aux membres de la famille que vous allez partir. Par mauvais temps, allez dans une autre partie de la maison si vous avez de la place, mais ne cédez pas aux demandes pendant le temps que vous décidez de le faire », a déclaré Newman.

Pourtant, même si je peux avoir envie de ce voyage solitaire au travail que j’ai toujours redouté ou de sentir ma tension artérielle augmenter alors que les membres de ma famille se parlent tout en essayant de regarder mon émission préférée, je les choisis toujours à chaque fois, tension et tout.

Il s’avère que je ne suis pas seul. Les couples qui passent du temps ensemble sont plus heureux, selon une étude de 2016 de l’Université du Minnesota qui a suivi des milliers de couples sur une période de sept ans.

Je ne sais pas quels facteurs l’hiver nous apportera: une augmentation des taux de covid-19, des troubles politiques. Hé, j’ai reçu un avertissement de tornade l’autre jour, peut-être qu’une bousculade de licorne arrive.

Quoi qu’il arrive, je serai reconnaissant de l’affronter avec ma famille, même si nous nous taquinons, avec une pause occasionnelle pour ranger mon tiroir à chaussettes ou sortir les poubelles.

Allison Hope est une écrivaine et originaire de New York qui préfère l’humour à la tristesse, les voyages à la télévision et le café pour dormir.