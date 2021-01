COVID-19 :

Le ministre de la Santé de la Communauté de Madrid a annoncé une série de nouvelles mesures pour arrêter la montée des infections à coronavirus. Une série de restrictions qui entreront en vigueur dès le lundi 25 février prochain, et par lesquelles le couvre-feu sera avancé, les heures de fermeture de l’hôtellerie et les réunions de personnes qui ne vivent pas ensemble dans les maisons seront limitées.

Le taux d’incidence des cas de Covid-19 pour 100 000 habitants a augmenté au cours des 14 derniers jours et pour cette raison, la Communauté de Madrid a étendu les zones de santé de base à 56 et à 25 communes qui seront confinées dans le périmètre. De cette manière, l’entrée et la sortie de ces zones seront interdites sauf pour des raisons justifiées.

Avec ces nouvelles mesures, 1 600 000 personnes seront affectées par des restrictions à la mobilité, ce qui représente 24% de la population de la Communauté de Madrid. Ces nouvelles zones viendront s’ajouter à celles déjà restreintes et les mesures seront maintenues, pour le moment, jusqu’au 8 février prochain.

Vous ne savez pas à quelle zone de santé de base correspond votre rue et, par conséquent, vous ne savez pas si votre quartier est confiné, vous ne savez pas si votre maison est limitrophe d’un des quartiers restreints de la Communauté de Madrid? Cette carte vous montre la délimitation exacte de chaque zone.

Dans cet interactif, vous pouvez faire défiler et zoomer avec le bouton de zoom (+) et ainsi de suite localiser votre rue spécifique. Une autre option consiste à saisir manuellement la rue dans le moteur de recherche en appuyant sur la loupe pour voir si elle est affectée par les restrictions. Par exemple, tapez Calle Alcalá, 120 et appuyez sur envoyer.

Une fois sur votre rue, vous pouvez effectuer un zoom arrière (-) et voir si votre zone est en bleu, et donc les restrictions ne vous affectent pas, ou en rouge et elles le font. Ainsi vous pouvez aussi voir les quartiers environnants qu’ils soient confinés ou non.

Les “ confinements partiels ”

L’augmentation imparable des infections à coronavirus dans la communauté autonome a fait Président Isabel Díaz Ayuso prendre la décision de limiter la mobilité dans les zones où l’incidence cumulée dépasse 1 000 cas pour 100 000 habitants.

Les nouvelles zones qui seront touchées par ces limitations sont La Ribota, Ramón y Cajal, le docteur Laín Entralgo et le docteur Trueta, dans la municipalité d’Alcorcón; et dans la zone de santé de base de Las Cities, à Getafe.

Les restrictions sont également étendues à tout le périmètre de la commune de Collado Villalva et à celui de Rivas Vaciamadrid. Les entrées et sorties des villes de Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Colmenar de Oreja, Quijorna et Serranillos del Valle seront également limitées.