COVID-19 :

MIAMI, Floride – Les États-Unis restent le pays le plus durement touché par la pandémie de coronavirus, et les pics de nouveaux cas quotidiens dans presque tous les États indiquent qu’il ne semble pas y avoir de fin en vue pour le moment.

COVID-19 AUX ÉTATS-UNIS: DÉCÈS ET CONTAGES

Selon le décompte indépendant de NBC News, ce samedi à 17 h 40 HE, 9 179 092 infections au total ont été signalées dans le pays, tandis que les décès dus au COVID-19 dans tout le pays ont totalisé 232 042.

Enregistrez les jours d’infections:

Selon NBC News, Vendredi 30 octobre, les États-Unis ont enregistré un total de 98583 nouveaux cas de coronavirus rapportés après que tous les États et territoires ont mis à jour leurs statistiques. Cela établit un nombre record de nouveaux cas signalés en une journée. C’est le deuxième jour consécutif que les nouveaux cas ont dépassé les 90 000, avec 8 127 infections de plus que le record de 90 456 de jeudi. 978 décès ont également été signalés le vendredi 30 octobre, soit moins que les 982 décès du 29 octobre.

Les États-Unis ont signalé 90456 cas de COVID-19 le jeudi 29 octobre, établissant un record d’infections quotidiennes pour la quatrième fois depuis le 22 octobre, selon un décompte de NBC News. C’est la première fois que 90 000 cas sont dépassés en un jour, soit près de 10 000 cas de plus que le record précédent de 80 662, établi le 28 octobre. Les États-Unis ont également signalé 982 décès. 33 États ont signalé plus de 1 000 cas jeudi.

Pour la première fois, le pays a enregistré 80662 cas de coronavirus le mercredi 28 octobre, établissant un record pour les cas quotidiens pour la troisième fois en une semaine. C’est la première fois que les États-Unis enregistrent plus de 80000 cas en une journée, dépassant le sommet précédent de 79303 cas le vendredi 23 octobre.

Depuis le 22 octobre, le pays a battu plusieurs fois sa note la plus élevée d’infections quotidiennes. Auparavant, le relevé quotidien des infections avait été signalé le 29 juillet, alors qu’il était de 75 723.

LES ÉTATS LES PLUS AFFECTÉS PAR LE CORONAVIRUS

Le Texas a signalé 943 617 cas de coronavirus et 18 467 décès, tandis que la Californie a enregistré 933 111 cas positifs et 17648 décès. La Floride suit avec 802 547 personnes infectées et 16 968 décès.

À ce jour, cinq États ont déjà dépassé 16000 décès dus au COVID-19 chacun: New York, New Jersey, Californie, Texas et Floride. New York reste l’État avec le plus de décès (512 543 infections, 34 415 décès) et le New Jersey est désormais le cinquième avec le plus de décès (241 309 cas et 16 339 décès).

Le CDC a appelé à reconnaître les différences entre les allergies et les symptômes du COVID-19.

L’Illinois, avec 408 660 infections et 9 994 décès, et la Géorgie, avec 388 526 cas et 7 979 décès, complètent la liste des États les plus touchés par le coronavirus.

Le bilan provisoire des morts a déjà largement dépassé le quota le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui prévoyait au mieux entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

L’Institute for Health Metrics and Assessments (IHME) de l’Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent fixés par la Maison Blanche, estime que d’ici les élections présidentielles du 3 novembre, les États-Unis auront dépassé les 230000 décès dus au COVID-19.

ENVIRON 300000 DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES EN RAISON DU COVID-19

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les États-Unis comptent 300000 décès de plus qu’ils ne le feraient normalement, a révélé un nouveau rapport du gouvernement publié ce mardi 20 octobre.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont suivi le nombre de décès signalés et l’ont comparé aux chiffres des années précédentes. Généralement, entre début février et fin septembre, environ 1,9 million de décès sont enregistrés. Cette année, le chiffre est plus proche de 2,2 millions, ce qui signifie une augmentation de 14,5%.

Le CDC a déclaré que le coronavirus était impliqué dans environ les deux tiers des décès supplémentaires. Les responsables de l’agence affirment que le virus peut également avoir été un facteur dans de nombreux autres décès. Par exemple, une personne présentant des symptômes de crise cardiaque peut avoir hésité à se rendre dans un hôpital où sont soignés des patients atteints du COVID-19.

Les personnes âgées de 75 à 84 ans représentent le plus grand segment de décès supplémentaires, avec environ 95 000 personnes. Ce chiffre est 21,5% supérieur à celui d’une année normale. Mais la plus forte augmentation relative, 26,5%, concernait les personnes âgées de 25 à 44 ans. Les décès parmi les moins de 25 ans ont légèrement diminué.

Les décès ont augmenté parmi les différents groupes ethniques et raciaux, avec la plus forte augmentation – 54% – parmi les Hispaniques américains.