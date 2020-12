COVID-19 :

Une des Les moyens les plus courants de transmission du coronavirus sont les aérosolss. Maintenant, une étude publiée dans l’International Journal of Infectious Diseases a révélé une épidémie produite par les conduits d’air des salles de bain dans un immeuble résidentiel à Séoul (Corée du Sud).

“Notre recherche trouvé aucun autre contact possible entre les cas autre qu’une infection aéroportée à travers un seul conduit d’air dans la salle de bain », ont déclaré les experts.

Sur les deux mêmes lignes verticales

L’épidémie est apparue fin août et 10 cas de coronavirus ont été signalés dans les deux mêmes lignes verticales de la propriété de la ville sud-coréenne mentionnée. Le premier à être diagnostiqué était une femme qui vivait dans un appartement au sixième étage. Par la suite, les deux son mari et sa fille ont été testés positifs.

Juste un jour plus tard la quatrième contagion a eu lieu: un garçon de 19 mois qui vivait au cinquième étage. Et à la date suivante, le cinquième cas s’est produit au quatrième étage et sur la même ligne verticale que les deux adresses précédentes.

Test des résidents

En raison de cette situation, les autorités ont décidé de réaliser des tests PCR sur tous les résidents. Après avoir testé 437 personnes, cinq autres points positifs: la mère de l’enfant du cinquième étage, Les voisins aux étages 10 et 11 de la même ligne verticale, et deux autres voisins aux étages 2 et 11 de la ligne verticale suivante.

En tout, dix positifs dans le même bâtiment, dont huit sur la même ligne verticale. Ainsi, ils ont commencé à rechercher un type de connexion entre les personnes infectées, car ils ont assuré que ils ne savaient ni n’avaient de contact.

Quelques hypothèses

La première hypothèse envisagée était que “la transmission se serait produite par des gouttelettes infectieuses en partageant un espace commun, tel qu’un ascenseur. Ou par contact indirect avec un objet d’utilisation partagée, comme les boutons de l’ascenseur. “

Mais il y a un fait frappant, puisque sont “résidents de plus de 200 ménages, qui peut utiliser les mêmes ascenseurs, mais il s’avère que tous les patients infectés sont situés dans seulement deux lignes verticales du bâtiment. ”

Après avoir analysé diverses possibilités, les experts ont expliqué que “Il est raisonnable de soupçonner qu’un aérosol est transmis à travers le conduit reliant la ligne verticale du bâtiment: conduit d’évacuation ou d’air. “

Conduits d’air

Après avoir écarté les drains, ils se sont concentrés sur les conduits d’air: “Les appartements sont connectés verticalement à travers les évents de salle de bain. Et le bâtiment a été construit avant que l’installation d’un ventilateur d’extraction ne soit obligatoire. Donc, il n’y a aucun blocage physique de l’air entrant dans cette pièce par l’évent. “

Ainsi, ils ont commencé à parler de un “ effet cheminée ”, fait référence au “mouvement vertical de l’air causé par la différence de densité de l’air intérieur et extérieur, par la différence de température que il y en a à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. “

Les chercheurs ont estimé que l’infection pourrait se propager du 10e étage aux étages supérieurs et inférieurs: «Le virus du premier cas infecté peut se propager de haut en bas par les voies respiratoires. La direction du mouvement de l’air dans un espace vertical varie selon la saison. En été, comme la température à l’intérieur est plus basse et la densité est plus élevée qu’à l’extérieur, l’air à l’intérieur du bâtiment il est déplacé vers le bas par une force descendante. “

De la douche à la douche

Avec toutes les données sur la table, les scientifiques ont conclu que le virus était capable de rester en vie pendant plus d’une heure après avoir été relâché probablement par la première personne infectée pendant une douche dans la salle de bain en toussant, en respirant ou en chantant. Par la suite, il a été combiné avec de la vapeur d’eau et est devenu un aérosol, qui favorisé la transmission et la survie du pathogène.