Radja Nainggolan a été présenté sur les réseaux dans le pur style Back to the Future. A l’image de Marty McFly, le Belge s’est de nouveau habillé cet hiver aux couleurs de Cagliari, son deuxième club en Italie après Plaisance. De retour en prêt de l’Inter jusqu’en juin 2021, le milieu de terrain a parlé de son passage avec Antonio Conte à l’Inter et du traitement que lui a donné l’entraîneur italien, avec lequel il a peu joué.

“C’est un excellent entraîneur mais cela m’a fait mal quand, après m’avoir donné seulement huit minutes de match, il m’a désigné comme responsable de tout. Que pouvais-je faire en huit minutes? Je ne voulais pas être controversé à l’époque, ni maintenant, mais c’est comme ça “, avoue-t-il sans vouloir faire de bruit mais clarifier la situation.” Je ne m’amuse que si je joue “, ajoute-t-il. Quelque chose qu’il espère faire plus fréquemment à Cagliari qu’à l’Inter, où cette année il n’a ajouté que 42 minutes en Ligue et trois en Ligue des champions, réparties sur cinq matchs.

Votre expérience contre le Coronavirus

Radja Nainggolan était l’un des nombreux résidents d’Italie à avoir passé le coronavirus. Le Belge, selon le récit, était asymptomatique et entraîné tout en éliminant le «bug».

«J’ai réussi le Covid en dix jours. Après avoir découvert que j’étais sur le vélo d’exercice pour m’entraîner. J’allais bien, que dois-je faire? Évidemment, tout le monde m’a appelé pour me demander comment j’allais mais je n’avais pas de fièvre. Pas un seul symptôme. C’est une folle”, avoué. À cause du virus, les matchs contre Benevento, Lazio et Milan ont été perdus.

Rome, un endroit spécial

Son retour dans la capitale est toujours spécial. Le Radja faisait partie de 2014-2018 et s’est démarqué avant de partir pour l’Inter. Il a laissé un bon souvenir et il les a aussi. Son favori? Quand ils ont éliminé le FC Barcelone en Ligue des champions.

«J’étais là-bas il y a quelques jours et ils m’ont dit: Radja, tu dois retourner à Rome! Il est joli. Ils ne m’oublient pas. Cela signifie que j’y ai laissé un bel héritage. Mon meilleur moment est quand nous retournons à Barcelone avec Di Francesco », dit-il.