COVID-19 :

L’enfermement provoqué par la pandémie de coronavirus a mis la résistance des citoyens à l’épreuve, qu’il n’avait jamais été dans la position de ne pouvoir quitter la maison que pour des raisons essentielles. Le “ confinement ” a causé des moments difficiles pour tout le monde, mais il a également fait ressortir l’imagination de nombreuses personnes.

Un exemple de ceci est le jeu de société que quatre sœurs allemandes ont créé, surnommé Schwaderlapp, alors qu’il était chez lui dans la ville allemande de Wiesbaden, dans l’état de Hesse. C’est un jeu appelé ‘Corona’, qui a été inspiré par la pandémie COVID-19 et qui balaie maintenant l’Allemagne, où des milliers d’unités ont déjà été vendues.

Quatre personnes participent au jeu et s’affrontent pour acheter toute la nourriture et autres nécessités de base qui apparaissent dans une liste. Le tout avec un seul objectif final, aider un voisin confiné qui, par son âge avancé, tu ne peux pas quitter ta maison en raison du risque que cela représente pour votre santé si vous contractez le virus.

Mécanismes de jeu et obstacles à surmonter

Pour obtenir la nourriture, les adversaires doivent faire face à des obstacles tels que l’obtention du COVID-19 et avoir à faire l’isolement approprié, ce qui les empêche d’aller au supermarché. Aussi pour atteindre l’hypermarché en service et constater qu’il n’y a pas d’unités du produit dont vous avez besoin. Finalement, Le gagnant est celui qui parvient le premier à livrer l’intégralité de la liste de courses à son voisin.

«Le principe de base du jeu est la solidarité», a expliqué Sarah, l’une des sœurs, très consciente de la pandémie de coronavirus, même si elle explique que le jeu peut conduire au picaresque et à la compétitivité: “Chacun des joueurs peut décider de coopérer avec les autres ou de rendre les choses plus difficiles pour eux, bloquant leur chemin avec le virus.”

Accord avec un magasin de jouets pour la distribution

Le boom «Corona» a été énorme. Le père des créateurs, en effet, est impressionné par l’originalité et l’effort de ses filles et impressionné par le jeu qu’elles avaient créé, il a décidé d’engager un artiste pour concevoir les cartes, le plateau, la boîte et la commercialisation ultérieure du jeu. table. «Parce que le jeu a été si populaire, cela a été un défi de publier et de regrouper 500 jeux en si peu de temps. La demande a été énorme dans toute l’Allemagne “, indique.

À l’heure actuelle, quelque 2000 unités de la “ Corona ” ont déjà été vendues et la famille a déjà signé un accord avec un magasin de jouets pour sa distribution à Noël. Et c’est qu’il vise à être l’un des cadeaux à la mode d’un Noël marqué par la pandémie de coronavirus.