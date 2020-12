COVID-19 :

Le respect des restrictions imposées pour ralentir l’avancée du coronavirus est nécessaire pour réduire l’impact de la pandémie. En outre, ne pas le faire comporte le risque de recevoir une sanction sévère. Si vous êtes également en quarantaine, l’obligation d’être scrupuleux au respect des règles est encore plus grande.

À Taïwan, ils voulaient donner l’exemple de l’importance de suivre strictement les mesures et ont puni un homme qui ne les respectait pas pendant seulement huit secondes d’une lourde amende. Plus précisément, le délinquant devra payer 3500 $ (environ 2884 euros) pour avoir brièvement quitté la pièce dans laquelle il était isolé, tel que rapporté par CNN.

L’homme sanctionné est un Travailleur philippin en quarantaine dans une chambre d’hôtel de la ville taïwanaise de Kaohsiung. Et sa décision de sortir quelques instants dans la salle a été très coûteuse.

Capturé par les caméras de l’hôtel

L’action a été observée à travers des caméras de sécurité par des employés de l’hôtel, qui ont contacté le ministère de la Santé de Taiwan pour signaler ce fait. En conséquence, ce citoyen philippin a été sanctionné, car les règles de quarantaine appliquées à Taiwan vous empêchent de quitter la pièce où vous êtes isolé, même si ce n’est que pour quelques secondes.

Taïwan a réussi à contenir la pandémie grâce à l’efficacité de mesures qui n’ont pas inclus de fermetures strictes. Sa stratégie repose sur une action rapide et la réalisation de tests à grande échelle et, à ce jour, les autorités sanitaires n’ont enregistré que 716 cas et 7 décès. Les restrictions sont obligatoires et leur violation entraîne des sanctions telles que celle que ce travailleur philippin a reçu.