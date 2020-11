COVID-19 :

La Organisation mondiale de la SANTE, à la recherche d’un système efficace pour développer et distribuer des vaccins au monde quand ils deviennent disponibles, a réuni des chefs d’État, des responsables de la santé et des scientifiques Forum de la paix de Paris.

L’objectif de cette réunion n’est autre que de discuter de la manière de satisfaire les Besoins de financement d’ACT Accelerator, le projet lancé par l’OMS pour le développement de tous les traitements et diagnostics pouvant atténuer la pression du coronavirus dans le monde.

Ainsi, les nouvelles contributions pour assurer la viabilité du projet s’élèvent désormais à 4,3 milliards d’euros. Cependant, l’Organisation mondiale de la santé a indiqué que cela ne suffisait pas: cette année 3,540 millions supplémentaires sont nécessaires, tandis que d’ici 2021, 20160 millions d’euros seront nécessaires pour s’assurer que tous les outils peuvent atteindre n’importe quel coin de la planète.

Ce chiffre pour l’année prochaine est équivalent, comme le rappelle le Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au “même montant que le secteur du le transport et le secteur du tourisme mondial en seulement deux jours de fermeture“. Par conséquent, il a exhorté “investir dans l’accélérateur ACT” au lieu de “lutter plus longtemps avec toutes les mesures d’endiguement que nous avons subies pendant cette pandémie”.

Les réalisations de l’accélérateur ACT

Lors de son discours, le Directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décrit cette pandémie comme “sans précédent”, et qui “a pris le monde entier en otage. La seule option que nous avons est la coopération et la solidarité. “

À peine six mois après son lancement, l’ACT Accelerator, à travers son association et grâce aux principales organisations internationales de santé, a déjà a réalisé de belles réalisations: plus de 50 tests diagnostiques sont en cours d’évaluation et ils sont mis à la disposition des pays à faible revenu. Mais pas seulement ça, mais à chaque fois des diagnostics antigéniques plus rapides sont testés, le portefeuille de vaccins est plus large et les exigences des systèmes pour la livraison d’outils COVID-19 dans quatre des six régions du monde.

“L’urgent Un besoin de financement de 4,2 milliards de dollars sauvera des vies, jettera les bases de l’achat et de la fourniture massifs d’outils COVID-19 dans le monde et fournira une stratégie de sortie de cette crise économique et humaine mondiale“, indique l’OMS. A cet égard, le Commission européenne, France, Espagne, Corée du Sud et Fondation Bill et Melinda Gates ont promis une nouvelle contribution de 303 millions d’euros à COVAX, l’un des grands piliers de cet accélérateur ACT.