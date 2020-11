COVID-19 :

Ignacio Aguado, vice-président de la Communauté de Madrid, a annoncé mardi la demande qu’il avait faite à Salvador Illa, ministre de la Santé, de convoquer un réunion en face à face du groupe COVID cette semaine dans le but que le gouvernement les «autorise» à effectuer test d’antigène dans les pharmacies “Pour toucher plus de gens.” “Espérons que nous pourrons débloquer ce problème et ne pas prendre cinq mois comme avec le RAP à l’origine que nous demandons depuis quelques mois”, a-t-il déclaré.

J’ai demandé au Ministre Illa une nouvelle réunion en face à face du groupe COVID pour nous permettre de réaliser des tests rapides dans les pharmacies de la Communauté de Madrid. La collaboration entre administrations reste essentielle pour progresser dans la lutte contre le virus. pic.twitter.com/fdRyFPi9b8 – Ignacio Aguado (@ignacioaguado) 16 novembre 2020

le objectif d’Aguado, comme il l’a lui-même révélé dans La Sexta, est “Avant Noël, tous les habitants de Madrid peuvent passer un test avant de voir leur famille” et que ce sont “libre pour la population “. Dans ce sens, Aguado a révélé que l’exécutif régional a déjà a acheté cinq millions de tests, bien que “plus serait acheté” si nécessaire pour mener à bien cette initiative qui “serait une révolution, un avant et après”. En outre, il a défendu que “la stratégie de faire des tests massifs fonctionne” parce que je sais comment à Madrid “La courbe est contrôlée”.

Promet plus d’informations

Le vice-président a reconnu que ces tests offrent “Une photo fixe”, c’est-à-dire une image du moment où les échantillons sont analysés. Par conséquent, le gouvernement régional a proposé d’offrir plus d’informations à leur sujet aux citoyens et au système de santé, puisque ces données seraient tracées et, à partir de là, le système de santé saurait comment agir.

“pas de temps a perdre, les protocoles existent, en France ils le font », a insisté Aguado, qui a assuré que pour continuer à contribuer à la descente de la courbe dans la Communauté de Madrid, en plus de la responsabilité individuelle, il faut faire tests massifs dans le but ultime d’abaisser jusqu’à 25 cas d’incidence accumulés à Noël. Avec les dernières données, la région s’élève à 310 infections pour 100 000 habitants.

Un bon Noël

Dans la perspective de Noël, Aguado a déclaré qu’avec la réalisation de tests rapides, il y aura plus “tranquillité” parce que “vous avez passé un test et vous avez obtenu un résultat négatif, ce qui est bon signe”. De plus, bien qu’il ait avoué que ces fêtes “ne seront pas normales”, a voulu lancer un “message de tranquillité aux madrilènes”, soulignant que “Si nous continuons à descendre, nous passerons un bon Noël.”

“Je Je ne veux pas passer un Noël où je vois ma famille sur Skype, je ne veux pas non plus ruiner les campagnes de Noël. Je veux voir mon frère, je veux voir mes parents, ils ne sont peut-être pas comme les autres Noëls, mais nous essaierons de les faire comme Dieu l’a voulu », a déclaré le citoyen. Bien qu’il ait également averti que “Nous jouons beaucoup” pendant les vacances parce que «nous entrons dans l’hiver et d’un point de vue santé les hivers sont compliqués».

Il ne faut pas baisser la garde

Les chaînes de la Communauté de Madrid sept semaines consécutives de baisse des infections, comme l’a révélé ce lundi le ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero. Le même jour, la région notifiée 324 nouveaux cas de coronavirus, dont 146 correspondent aux dernières 24 heures et le reste aux jours précédents, et 25 morts plus dans les hôpitaux. En outre, Ruiz Escudero a également révélé qu’à la fin de la semaine dernière, «les hôpitaux de Madrid ont 127 patients hospitalisés de moins que la semaine dernièreDont 82 dans les étages d’hospitalisation et 45 de moins en USI, auquel s’ajoutent 70 nouvelles entrées de moins que la semaine précédente ».

Certes, ce sont des chiffres encourageants, mais Aguado a été prudent, soulignant que “le fait que la courbe descende ne signifie pas que vous pouvez lever la garde”, mais au contraire: “Vous devez abaisser cette courbe autant que possible avant Noël et rester prudent et ne pas penser que nous avons vaincu le virus. Nous vaincrons le virus quand il y aura un vaccin ».