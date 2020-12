COVID-19 :

Le Conseil des ministres approuvera mardi, comme l’a rapporté El País, un ensemble de mesures visant les secteurs de l’hôtellerie et du commerce, deux des plus touchées par les restrictions appliquées à la suite de la pandémie. Plusieurs départements du gouvernement espagnol ont participé au projet: la vice-présidence économique, le ministère des Finances, le ministère du Tourisme et du Commerce et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

La principale mesure est un 50% de réduction du prix de location des hôtels et des locaux commerciaux appartenant aux dits «grands propriétaires», qui sont ceux qui possèdent plus de 10 propriétés. De plus, ceux qui ne sont pas des «gros propriétaires» peuvent bénéficier de crédits d’impôt s’ils réduisent les loyers des locaux utilisés à des fins commerciales ou d’accueil.

Le gouvernement reconnaît qu’il n’y a pas de calculs précis sur le nombre de personnes qui bénéficieront des mesures, mais il s’assure que Il y a de nombreuses plaintes concernant le manque de patience des propriétaires pour exiger des paiements mensuels de loyer. Pour lui, La mesure obligera les grands propriétaires à lever la main avec la collecte de mensualités qui compliquent l’avenir de centaines d’entreprises en Espagne.

Selon l’Hospitality of Spain, l’industrie perdra environ la moitié des 130000 millions d’euros facturés en 2019. L’entité elle-même estime qu’environ un tiers des 300000 entreprises restées ouvertes avant la pandémie pourraient cesser leur activité en raison de la baisse des revenus pendant la crise des coronavirus.

Bénéficiaires possibles

Les locataires qui satisfont à diverses exigences peuvent bénéficier des mesures. Le premier et essentiel est que les locaux où ils effectuent leurs travaux appartiennent à un propriétaire qui, en outre, possède 10 locaux ou plus à son nom. Si cela n’est pas respecté, la règle envisagera la possibilité que les propriétaires bénéficient d’avantages fiscaux s’ils réduisent le loyer à leurs locataires.

Après avoir évalué la propriété des lieux, Il faudra qu’il n’y ait pas eu préalablement d’accord entre le bailleur et le locataire pour la réduction du loyer ou pour reporter le paiement. Si ces conditions sont remplies, le locataire peut demander cette réduction de 50% du prix de sa location avant le 31 janvier 2021.

Le prix réduit restera en vigueur pendant les mois de l’état d’alarme, ses éventuelles extensions et sera prolongé de quatre mois après sa résiliation. En d’autres termes, cela signifie que si l’état d’alarme se termine en mai, comme prévu, le locataire pourrait bénéficier d’un loyer de 50% jusqu’en septembre.