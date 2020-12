COVID-19 :

Le PDG de la société pharmaceutique AstraZeneca, Pascal Soriot, a déclaré que Son équipe de travail a trouvé un moyen pour son vaccin contre le coronavirus d’atteindre les pourcentages d’efficacité des antidotes Pfizer / BioNTech et Moderna, respectivement 95% et 94%.

Bien qu’il n’ait pas donné plus de détails, Soriot a assuré dans le Sunday Times que “Ils ont atteint la formule gagnante pour faire correspondre l’efficacité de leur vaccin à celle des autres.” Cependant, tant que les nouvelles données sur les essais ne seront pas rendues publiques, il n’y aura plus d’informations à ce sujet.

Les premiers résultats publiés par la société reflétaient qu’après l’inoculation des doses, il y avait deux groupes avec une efficacité différente. Lorsque deux doses ont été administrées, l’efficacité du médicament était de 62%, tandis que lorsqu’une dose et demie était appliquée, l’efficacité a augmenté à 90%.

Avantages et différences par rapport à Pfizer / BioNTech et Moderna

Le vaccin AstraZeneca et Oxford a un composition complètement différente de celles développées par Pfizer / BioNTech et Moderna. Alors que ces derniers, déjà approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, sont fabriqués à partir d’ARN messager, l’antidote d’AstraZeneca est créé à partir d’un virus génétiquement modifié. Les différentes formes de production signifient que le médicament d’AstraZeneca ne nécessite pas des moyens de conservation aussi extrêmes que les vaccins à base d’ARN messager, qui doivent être stockés à des températures proches de 80 degrés sous zéro et, par conséquent, sa distribution est moins chère .

Enfin, Soriot considère que L’antidote d’AstraZeneca, qui devrait être autorisé pour une utilisation d’urgence au Royaume-Uni cette semaineSelon le Sunday Times, «Devrait être efficace» contre les nouvelles souches du virus. Cependant, comme “il n’y a aucune certitude à ce sujet”, la société mène d’autres essais pour créer de nouvelles versions du vaccin si nécessaire.