COVID-19 :

Nouveau revers pour l’Union européenne avec la réception de vaccins contre le COVID-19. Premier, Pfizer a reconnu que leurs expéditions seront retardées en raison du travail en cours pour améliorer son usine en Belgique avec l’intention d’augmenter sa capacité de distribution, bien qu’il ait promis de rattraper son retard et de livrer toutes les vaccinations promises d’ici la fin du premier trimestre. A maintenant été AstraZeneca qui a annoncé qu’il fournirait 60% de moins que les médicaments attendus dans le premier envoi.

«Les volumes initiaux seront inférieurs aux prévisions initiales en raison d’un performance réduite d’une usine de fabrication dans notre chaîne d’approvisionnement européenne », a expliqué la société pharmaceutique britannique sans donner plus de détails. Cependant, il a également assuré que «nous fournirons des dizaines de millions de doses en février et mars à l’Union européenne, et nous continuerons d’augmenter les volumes de production».

Au total, l’Union européenne a acheté 300 millions de doses, avec la possibilité d’en recevoir 100 millions supplémentaires, de ce vaccin développé par AstraZeneca, qui devrait être approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA) le vendredi 29 janvier prochain. Donc dans le premier trimestre à partir de 2021, ils allaient recevoir 80 millions de doses. Mais seulement 31 millions arriveront, c’est-à-dire, 40% de ce qui a été convenu initialement.

Déception

La réponse de la Commission européenne n’a pas tardé à venir. La commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, de Chypre, a exprimé le “Un mécontentement profond” États membres avec la question. “Nous insistons sur un calendrier de livraison précis sur la base desquels les États membres devraient planifier leurs programmes de vaccination, sous réserve de l’octroi d’une autorisation provisoire de mise sur le marché », a-t-il ajouté, avant de déclarer que la Commission continuera d’insister« sur des mesures pour augmenter la prévisibilité et la stabilité des distributions et accélération de la distribution des doses ».

Lors du comité de pilotage d’aujourd’hui avec les États membres sur la stratégie #EUVaccinesStrategy, les représentants de @AstraZeneca ont annoncé des retards dans la livraison des vaccins par rapport aux prévisions du premier trimestre de cette année. /1 – Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) 22 janvier 2021

. @ EU_Commission et les États membres ont exprimé leur profond mécontentement à ce sujet. Nous avons insisté sur un calendrier de livraison précis sur la base duquel les États membres devraient planifier leurs programmes de vaccination, sous réserve de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. / 2 – Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) 22 janvier 2021

La @EU_Commission continuera d’insister avec @AstraZeneca sur des mesures visant à accroître la prévisibilité et la stabilité des livraisons et l’accélération de la distribution des doses / 3. – Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) 22 janvier 2021

Le vaccin d’AstraZeneca, attendu depuis longtemps

Afin que tous les Européens aient accès au vaccin contre le coronavirus, la Commission européenne a contracté un Paquet de 2,3 milliards de doses avec six produits pharmaceutiques. Parmi eux, deux sont déjà autorisés et ont commencé à être administrés: Pfizer / BioNTech, auquel 600 millions de doses ont été achetées, et Moderne, avec 160 millions.

De cette manière, le vaccin AstraZeneca sera le troisième à être utilisé dans l’Union européenne. Et il est très attendu par avantage il a par rapport aux deux précédents. Alors que les médicaments Moderna et Pfizer / BioNTech sont fabriqués à partir d’ARN messager, l’antidote AstraZeneca est fabriqué à partir d’un virus génétiquement modifié. Ces différentes formes de production font du médicament AstraZeneca pas besoin de supports de préservation aussi extrêmes comme les autres, qui doivent être stockés à des températures proches de 80 degrés sous zéro et, par conséquent, sa distribution est moins chère.