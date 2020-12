COVID-19 :

Le Gouvernement d’Aragon a partagé sur ses réseaux sociaux le message d’un agent de santé qui entend avertir la société de la situation compliquée qui existe dans les hôpitaux de la communauté autonome et avertir d’un possible effondrement de la santé si le taux de contagion est maintenu.

Le chef des urgences de l’hôpital clinique universitaire de Lozano Blesa (Saragosse), le Dr Beatriz Amores, a mis en évidence les difficultés rencontrées par le personnel de santé pour soigner les patients en raison de l’épuisement mental et physique produit par le stress de faire face à la pandémie en première ligne.

“Avec ce taux d’infections, les patients ne rentreront pas à l’hôpital», Indique Amores. L’Aragon est la deuxième communauté autonome avec la plus forte occupation de ses unités de soins intensifs par des patients atteints de coronavirus, avec 40,17% des lits de soins intensifs occupés. De plus, c’est l’une des régions les plus positives aux tests diagnostiques: 13,67%.

«Ce que je vous demande, c'est d'arrêter le taux de contagion». C'est le message de ce médecin en charge de l'urgence, qui nous rappelle que pour cela, il faut se protéger comme on le sait: utiliser un masque, distance sociale, hygiène des mains et aérer les espaces.

Amores a donc insisté sur la doivent se protéger et “utiliser des masques, des distances de sécurité, l’hygiène des mains et ventiler les espaces”. Le tout afin d’améliorer la situation épidémiologique dans l’une des régions les plus touchées par la deuxième vague de la pandémie.

Situation épidémiologique et mesures

Aragon a enregistré hier 363 nouvelles infections, comme l’a rapporté l’exécutif dirigé par Javier Lambán. L’incidence dans la région est supérieure à la moyenne espagnole dans près de 80 cas, avec 330,94 infections pour 100 000 habitants contre 251,61 sur l’ensemble du territoire national. Depuis le début de la pandémie, il y a eu 73 982 infections et 2 344 personnes sont décédées du coronavirus.

Le 1er décembre, la Cour supérieure de justice d’Aragon (TSJA) a rejeté une pétition demandée par un groupe de citoyens pour lever les confinements dans la région. Actuellement, la mobilité entre les provinces reste limitée et il est interdit de sortir ou d’entrer en Aragon à moins que les exceptions prévues ne soient respectées. De plus, le couvre-feu nocturne reste en vigueur entre 23 h 00 et 6 h 00.