COVID-19 :

L’agence qui réglemente les médicaments aux États-Unis, la FDA (Administration des aliments et médicaments), a autorisé l’utilisation d’urgence du bamlanivimab pour traiter le COVID-19 chez les patients âgés de plus de 12 ans, pesant plus de 40 kilogrammes et présentant un certain risque d’hospitalisation.

Le médicament, développé par le pharmacien Eli Lilly, a été autorisée face à la situation d’urgence due à la pandémie, étant entendu qu’elle peut couvrir un besoin médical qui, à l’heure actuelle, ne serait pas couvert. En contrepartie, les scientifiques qui ont breveté le médicament doivent rendre publiques les données obtenues en termes d’efficacité et d’innocuité dans les essais précédents avec le médicament afin d’évaluer si, à l’avenir, le produit est pleinement valide ou s’il est retiré du médicament. marché.

Le Bamlanivimab est basé sur des anticorps monoclonaux, qui sont des glycoprotéines conçues pour lutter contre certains antigènes. Ces anticorps monoclonaux sont dirigés contre un agent spécifique et sont souvent particulièrement utiles dans le traitement de maladies telles que le cancer.

Utilisation des médicaments

La FDA a expliqué que Le bamlanivimab doit être administré dès que possible après que le signe positif du coronavirus est connu et toujours dans les 10 jours suivant le début des symptômes. Selon Patrizia Cavazzoni, directrice par intérim du Centre d’évaluation et de recherche sur les médicaments de la FDA, l’autorisation d’utiliser le bamlanivimab «fournit aux professionnels de la santé un autre outil pour traiter les patients».

Cependant, L’utilisation du médicament n’est pas autorisée chez les patients déjà admis, car selon les études présentées par Eli Lilly, aucune amélioration n’a été observée chez ces patients.

L’étude a analysé les cas de 309 personnes. Seulement 1,6% des patients ayant reçu une injection du médicament ont fini par être hospitalisés, contre 6,3% des 143 qui ont été traités avec un placebo.

Bamlanivimab peut provoquer certains effets indésirables, les plus courants étant des nausées, des étourdissements, des maux de tête, de la diarrhée ou des vomissements.

Distribution

Une fois l’autorisation d’utilisation d’urgence obtenue, la société américaine AmerisourceBergen distribuera le produit. La société pharmaceutique a déjà accepté en octobre de vendre 300 000 doses au gouvernement américain en échange de 375 millions de dollars.

Bien que le bamlanivimab soit le premier médicament destiné exclusivement au traitement du coronavirus, ce n’est pas le seul moyen de traiter la maladie. D’autres médicaments, comme le remdesivir ou la dexaméthasone, ont déjà montré leur efficacité, bien que leur utilisation principale ne soit pas un traitement contre le COVID-19.