COVID-19 :

Ongle Site de production AstraZeneca, situé à Wrexham (Pays de Galles), a dû être évacué après une colis suspect, selon le réseau BBC. En conséquence, le La production de vaccins AstraZeneca dans cette usine est temporairement suspendue jusqu’à nouvel ordre.

L’unité de Explosive Ordnance Disposal des policiers du nord du pays se sont rendus sur place, tandis que de la société de production, Wockhardt, indique que “avec les conseils d’experts, nous avons partiellement évacué l’endroit”. Les agents ont déployé un cordon de périmètre pendant qu’ils effectuent les actions nécessaires.

Déclaration du producteur

A travers ses réseaux sociaux, l’entreprise a diffusé un message expliquant ce qui s’est passé ces dernières heures. “Wockhardt UK à Wrexham a reçu un colis suspect ce matin. Les autorités compétentes ont répondu et, avec des conseils d’experts, nous avons partiellement évacué le site en attendant une enquête approfondie. La sécurité de nos employés et la continuité des activités restent de la plus haute importance“.

Pendant ce temps, l’entreprise a l’intention de “aller de l’avant avec le calendrier de production préalablement approuvé “. Cette usine, située dans une zone industrielle à Wrexham, a capacité à produire 300 millions de doses du vaccin par an.

Témoins de l’explosion

Tel que rapporté par la BBC, le Le directeur de CMS Wrexham Ltd, une société située à proximité de l’usine AstraZeneca, a entendu un «big bang» vers 11:35 GMT (une heure de plus en Espagne).

“Nous sommes à côté de Wockhardt. Trois d’entre nous parlaient et puis nous avons entendu une explosion ou un bang”, a déclaré John Roberts au réseau britannique. “Je suis sorti et je n’ai rien vu. J’ai regardé à travers et il y avait deux gars sur le toit. La chose suivante que j’ai vue, la police avait bloqué la route et regardait dans les buissons », poursuit Roberts.

Le fils de Roberts, Mark, était également présent à l’époque. “La police vient de fermer la route et nous avons entendu dire qu’il y avait une unité de neutralisation des bombes. Ils sont ici depuis environ une heure, Nous sommes en feuEn même temps, il se demande si le La visite de Boris Johnson à l’usine en décembre “a rehaussé le profil car c’est là qu’ils fabriquent le vaccin Oxford”.