L’augmentation de la capacité de transmission de la variante britannique du coronavirus a déclenché les alarmes des autorités sanitaires du monde entier. Son apparition a déjà été détectée dans plusieurs dizaines de pays et le Les dernières preuves scientifiques sur ses caractéristiques ont produit des données qui augmentent les inquiétudes.

Des recherches scientifiques récentes ont révélé que Cette nouvelle souche du virus “est associée à une mortalité plus élevée”, comme l’a annoncé ce vendredi le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson. Plus précisément, il a révélé qu’il est 30% plus mortel que la souche d’origine. Ce fait est couplé à une capacité contagieuse qui dépasse celle de la souche précédemment connue.

Johnson a évoqué les “premières preuves scientifiques” sur la variante britannique pour faire cette annonce. De même, il a veillé à ce que ce soit le responsable du système britannique de santé publique (NHS) est «sous pression accrue».

“Nous avons été informés aujourd’hui qu’en plus de se propager plus rapidement, il semble maintenant y avoir des preuves que la nouvelle variante, identifiée à Londres et dans le sud-est, pourrait être associée à un niveau de mortalité plus élevé.”Johnson a déclaré lors d’une apparition devant les médias. En elle,

Les vaccins sont toujours efficaces

Cependant, le Premier ministre britannique a souligné que les vaccins existants actuellement sont efficaces contre cette nouvelle version du coronavirus. “Toutes les preuves dont nous disposons montrent que les vaccins actuels sont toujours efficaces contre l’ancien coronavirus et aussi contre la nouvelle variante”révélé.

Dans la même apparition, le principal conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance, a souligné que la variante britannique est entre 30% et 70% plus contagieux que l’original, bien que les raisons soient encore inconnues. En outre, le scientifique a assuré qu’il existe des preuves que cette variante implique un risque de décès plus élevé que l’original, bien qu’il ait précisé que “les preuves ne sont pas encore solides”, tel que collecté par l’agence ..