COVID-19 :

A partir de ce lundi, et jusqu’au 22 novembre, les confinements périmétriques entreront en vigueur dans les 35 zones de santé de base et 8 communes de la Communauté de Madrid qui, selon le gouvernement régional, nécessitent une plus grande attention épidémiologique. Dans ces zones de santé, vous ne pouvez entrer ou sortir que dans des cas établis tels que le fait d’aller au travail, d’aller dans un centre de santé ou d’aider des personnes vulnérables, entre autres raisons envisagées.

Pour consulter les rues concernées par ces restrictions, la Communauté a prévu deux liens.

– http://www.comunidad.madrid/mapazonasbasicassalud

– http://www.comunidad.madrid/zonasbasicassalud

Nous avons étendu les restrictions à 8 municipalités de la région. 👉 Collado Villalba 👉 Galapagar 👉 Moralzarzal 👉 Alpedrete 👉 Chinchón 👉 Villaconejos 👉 San Martín de Valdeiglesias 👉 Pelayos de la Presa

Les restrictions concernent 12,5% des résidents de Madrid

Quelque 835 051 Madrilènes résident dans les 35 zones de santé de base et 8 communes qui verront leur mobilité restreinte, soit environ 12,5% de la population totale de la Communauté de Madrid.

Quelles sont les zones touchées?

Il existe actuellement 35 zones et 8 communes dans lesquelles ces nouvelles restrictions s’appliquent, ce qui implique notamment la limitation de l’entrée et de la sortie de ces territoires, mais aussi des mesures plus dures telles que la capacité aux sillages ou lieux de culte, en plus des mesures générales imposées dans toute la région comme le couvre-feu nocturne de 12 heures du soir à 6 heures du matin.

Ces zones de santé de base sont:

– Dans la capitale de Madrid: Núñez Morgado (district de Charmartín), Guzmán el Bueno (Chamberí), San Andrés, San Cristóbal et El Espinillo (Villaverde); Entrevías, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra, Rafael Alberti et Numancia (Puente de Vallecas); Daroca (ville linéaire); Vinateros Torito, Pavones et Vandel (Moratalaz); Puerta del Ángel (latin); Vierge de Begoña (Fuencarral-El Pardo); et Infanta Mercedes et Villaamil (Tetuán).

–Dans les communes: Docteur Tamames et Barrio del Puerto (Coslada), Guadarrama (Guadarrama), Majadahonda et Valle de la Oliva (Majadahonda), San Juan de la Cruz (Pozuelo de Alarcón), San Blas y Pintores (Parla), Colmenar Viejo Norte (Colmenar) Viejo), Morata de Tajuña (Morata de Tajuña), Las Fronteras y Brújulas (Torrejón de Ardoz), Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés et El Boalo.

En outre, les 8 communes suivantes seront affectées:

– Collado Villalba (dans son intégralité).

– Galapagar

– Moralzarzal

– Alpedrete

– Chinchón

– Villaconejos

– San Martín de Valdeiglesias

– Pelayos de la Presa