COVID-19 :

Aujourd’hui, la vaccination contre le coronavirus commence en Espagne et dans la grande majorité des pays de l’Union européenne (UE). Comme le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ne s’est jamais lassé de le dire, “Les vaccins sont le début de la fin, mais ils ne mettront pas fin à la pandémie par eux-mêmes immédiatement.” Par conséquent, l’initiation de la vaccination ne doit pas modifier le mode de vie que nous avons dû mener en 2020, même si les mesures peuvent être augmentées progressivement.

Malheureusement, l’augmentation des infections dans le monde au cours du mois de décembre prévoit une troisième vague au cours des premiers mois de 2021. La coexistence du SRAS-CoV-2 avec les pires mois de la grippe ainsi que l’attitude des citoyens pendant les fêtes de Noël entraîneront, comme on pouvait s’y attendre, une situation à laquelle les vaccins ne pourront pas encore faire face.

Peu de vaccins encore

Pour le moment, l’Agence européenne des médicaments (EMA) n’a autorisé que l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer / BioNTech. De son côté, aux États-Unis, l’utilisation de l’antidote de Moderna a également été approuvée. Cela signifie que le nombre de doses autorisées à être administrées ne couvre pas encore les besoins d’une population mondiale dévastée par une pandémie qui a généré près de 80 millions d’infections et environ 1,8 million de victimes. En Espagne, à partir de demain 28 décembre et jusqu’au 12 mars, des envois de vaccins seront reçus périodiquement tous les lundis.

Par conséquent, ils ont été créés ordre de priorité pour recevoir les doses, en privilégiant les groupes sociaux les plus susceptibles de contracter la maladie. En Espagne, par exemple, ce sont les personnes âgées qui vivent dans des résidences et tous les agents de santé de ces centres qui auront d’abord accès à un vaccin qui, selon son fabricant, peut être administré en deux doses. C’est le cas du médicament Pfizer / BioNTech, qui nécessite la vaccination de deux doses avec un intervalle de 21 jours entre elles. Cependant, l’immunité n’est complète que sept jours environ après la dernière inoculation.

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a estimé entre 15 et 20 millions d’habitants en Espagne qui auront été vaccinés au mois de juin. Cela équivaudrait à entre 31% et 42% de la population, très encore loin des 70% qui garantiraient l’immunité du troupeau à la maladie.

Un autre aspect inconnu concernant les vaccins est le temps d’immunité qu’ils peuvent garantir. Pour le moment, Nous savons qu’il empêche la propagation de la maladie, mais on ne sait pas s’il arrête la transmission, c’est-à-dire que même en étant vaccinés, il serait possible d’infecter des personnes qui ne le sont pas.

Mesures de protection individuelle

Pour tout ça, les établissements de santé continuent de recommander le maintien de toutes les mesures de protection individuelle utilisées tout au long de la pandémie: distance de sécurité, lavage fréquent des mains, ventilation des espaces et utilisation de masques. En outre, il ne sera possible d’assister à de grandes foules ou à des célébrations qu’au moins après le mois de juin, lorsque, en fonction du taux de vaccination, les mesures dans ce sens pourront être réduites. Les foules, encore plus sans pouvoir garantir que les gens sont vaccinés ou immunisés contre la maladie, ne sont pas amis du virus ou de la transmission communautaire.

Les vacances d’été, bien que planifiées différemment de celles de 2020, continueront d’avoir des limites. Il y aura des pays qui exigeront des tests de diagnostic à leurs frontières, un carnet de vaccination ou même des endroits qui continueront avec des entrées interdites. De plus, la capacité des établissements restera, en partie, restreinte, pour éviter la contagion entre personnes non vaccinées.

Vie quotidienne

De nombreuses entreprises ont opté pour le télétravail pendant la pandémie pour éviter une éventuelle contagion parmi leurs employés. De cette façon, non seulement les foules ont été évitées aux points de travail, mais les routes et les transports publics ont également été moins fréquentés. Les mesures de ce dernier resteront en vigueur, au moins, jusqu’à l’automne.

La socialisation avec d’autres personnes est l’un des aspects qui coûte le plus à la population. Les baisers et les câlins ne sont pas recommandés tant que l’immunité du troupeau n’est pas garantie bien que, si le groupe le plus proche est vacciné, il se peut que peu à peu il devienne plus courant de retrouver ces signes d’affection. Cependant, lCe que nous avons appris de la pandémie, c’est que toutes les précautions sont bonnes et, dans ce sens, les spécialistes recommandent de garder le masque même dans ces zones et conditions.