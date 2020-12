COVID-19 :

Rendre visite à nos proches ce Noël peut devenir une véritable odyssée. Compte tenu de l’augmentation des infections par COVID-19 dans une grande partie de l’Espagne, lLes communautés ont resserré les mesures proposées par le gouvernement central, en particulier pour entrer et sortir de la région.

Les résidents du Communauté valencienne, par exemple, Ils ne pourront même pas sortir pour voir leurs parents ou amis. Personne non plus ne peut entrer qui n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire. Celui qui veut le faire devra contribuer au DNI ou une sorte de preuve, comme le certificat d’inscription ou celui de parents qui ont les mêmes noms de famille, pour justifier le déplacement.

Six régions demanderont un “document de responsabilité”

Pour leur part, d’autres communautés ont mis en place des mesures plus flexibles, même si les déplacements pour rendre visite à des proches ou des proches restent très contrôlés. Dans ce sens, un “Modèle de déclaration responsable” qui seront demandées à partir de ce mercredi 23 décembre et pendant les jours de Noël où les voyages seront autorisés, qui comprennent du même 23 au 26 décembre et du 30 au 2 janvier, dans la plupart des communautés.

C’est un document dans lequel, avec des modifications mineures selon la communauté, les voyageurs doivent remplir un forme avec ses Informations personnelles, il destination et le raison du voyage, aussi bien que détails du parent ou ami proche à qui ils vont rendre visite. En ce qui concerne ce dernier, il peut être pratique d’emporter également un lettre d’invitation ou la livret de famille de les délivrer afin que les autorités compétentes valident ces documents.

À l’heure actuelle, six communautés ont préparé ces documents de responsabilité, activés par eux en ligne afin qu’ils puissent être téléchargés de chez eux. Ces régions sont: Madrid, Navarre, Aragon, Catalogne, La Rioja et Pays Basque. Dans le cas de la Catalogne, Generalitat envisage deux modèles différents de certificat: un pour accréditer les voyages pendant le couvre-feu et un autre pour voyager à l’extérieur de la clôture périphérique.

Cependant, il est nécessaire de garder à l’esprit que toutes les communautés n’autoriseront pas les déplacements pour visiter des prochesmais seulement pour rencontrer les membres de la famille. C’est le cas de Murcie, Estrémadure, Castille et Leon ou Ceuta et Melilla.

PCR pour entrer

Enfin, il y aura des communautés qui demanderont un PCR négative pour les personnes qui ont l’intention d’entrer dans la région. Dans Baléares Il sera obligatoire de fournir ce type de preuve pour accéder à la région, même si la personne est résidente. Dans les îles Canaries, le PCR demandera au tous les visiteurs sauf ceux de moins de six ans. S’ils n’ont pas la preuve du test, les visiteurs que les autorités jugent appropriés doivent subir le test dans le même aéroport.

Dans Galice un test négatif peut être exigé des visiteurs provenant de zones à incidence cumulative élevée, en plus de tout élèves qui viennent de l’extérieur. Enfin, dans Asturies Tous les tests doivent subir une PCR. personnes de 18 à 30 ans qu’ils retournent en Principauté et qui vont vivre avec des personnes de plus de 65 ans ou des personnes à risque.