COVID-19 :

Moins de dix jours. C’est le temps jusqu’à la vaccination contre le coronavirus commence en Espagne. Il a été confirmé par Ministre de la santé, Salvador Illa, après hier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé le coup d’envoi de la campagne de Vaccination COVID à travers l’Europe.

Avant cela, le Agence européenne des médicaments (EMA) doit approuver le vaccin développé par Pfizer et BioNTech, un fait attendu pour la prochaine Lundi 21. Une fois cette étape franchie, la Commission européenne donnera son feu vert et la vaccination pourra commencer dans le Pays de l’Union européenne.

La logistique du vaccin

Ce sera alors quand, de la Ville belge de Puurs, les véhicules chargés de l’un des espère mettre fin à la pandémie. Toujours pas clair combien de doses correspondront à l’Espagne dans cette première course, mais le gouvernement travaille déjà sur un planifier votre transport.

Selon Cadena SER, les vaccins seront distribués jusqu’au 50 points secrets du pays et sous garde à vue pour plus de sécurité. L’Iran à l’intérieur conteneurs avec 5000 doses à -80 ° C et avec de la neige carbonisée pour assurer un bon entretien. Dans ces boîtes, ils peuvent rester jusqu’à 10 jours sans besoin de réfrigération supplémentaire. Une fois décongelés, ils durent encore cinq jours supplémentaires à la température d’un réfrigérateur conventionnel.

Au cours de ces premières semaines, les critères à suivre seront le nombre de les personnes âgées dans les résidences, leur personnel et les agents de santé de chaque communauté. Tous constituent le premier groupe de vaccination du plan national. Comme il y a plus de doses, votre distribution s’équilibrera.

Ultra congélateurs, l’autre clé

Ces derniers jours, les points de stockage des doses Pfizer ont été finition de l’installation de congélateurs, nécessaire pour conserver les flacons à un -80 ° C température. Cela s’est produit, par exemple, dans le Hôpital Clínico de Zaragoza, d’où il sera distribué dans tout l’Aragon, ou dans la marina de Laredo, qui fera de même en Cantabrie.

Ceux installés à l’hôpital de Saragosse, de deux mètres de haut sur un de large, ont une Capacité de 730 litres, qui, transférée aux doses de vaccin, pourrait contenir jusqu’à 190000 flacons pour chaque congélateur ULT. Le matériel acheté par la communauté aragonaise met environ six heures pour atteindre la température nécessaire au vaccin Pfizer. Une fois sur place, les vaccins seront gardé en toute sécurité et gardé par des caméras de sécurité et des serrures spéciales.