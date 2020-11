COVID-19 :

Savoir exactement comment le coronavirus se propage est l’un des grands objectifs sur lesquels la communauté scientifique travaille depuis le début de la pandémie. L’une des dernières études qui se sont concentrées sur cette tâche a eu lieu en Italie et a réussi à montrer la façon dont le virus se propage dans une salle d’attente d’hôpital.

Plus précisément, la recherche a été menée à l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù à Rome et a réussi à atteindre cet objectif. à travers une simulation vidéo en trois dimensions dans laquelle la propagation du coronavirus par les gouttelettes salivaires est appréciée, ainsi que son mouvement dû aux systèmes de ventilation.

C’est un travail qui peut être utilisé pour aider contenir la propagation du virus dans des espaces clos, Selon les responsables de l’étude, qui a été réalisée en collaboration avec l’Université de recherche d’Ergon et la Société italienne de médecine environnementale (SIMA). Les résultats ont été publiés dans la revue «Environmental Research».

Processus

L’étude détaille que les chercheurs ont utilisé des outils de «dynamique des fluides computationnelle» (CFD) pour recréer virtuellement une salle d’attente dans une salle d’urgence pédiatrique équipé d’un système de ventilation, avec 6 enfants et 6 adultes sans masques à l’intérieur.

Ainsi, dans cet environnement virtuel, Le comportement des gouttelettes et des aérosols a été retracé dans les 30 secondes suivant une quinte de toux dans trois scénarios différents: avec le système d’aération éteint, à vitesse standard et à double vitesse, pour évaluer la quantité d’air pollué que chaque personne présente respirerait.

Selon les informations publiées, collectées par l’agence ., en utilisant la série de paramètres physiques qui régulent la dispersion aérienne des particules biologiques (vitesse, accélération, quantité, diamètre des gouttes, turbulences, mouvements générés par la climatisation), les chercheurs ont obtenu une simulation 3D «physiquement correcte», c’est-à-dire reproduisant exactement ce qui se passerait dans un environnement réel.

«Notre simulation 3D est basée sur des paramètres physiques réels, tels que la vitesse de l’air sortant de la toux, la température ambiante et la taille des gouttelettes de salive. Ce n’est pas une simple animation. Grâce à ces paramètres et à des algorithmes complexes de dynamique des fluides, nous pouvons avoir une simulation des phénomènes étudiés au plus près de la réalité », a déclaré le principal responsable de l’étude, Luca Borro.

Air conditionné, clé

Cette étude a confirmé que les systèmes de climatisation jouent un rôle déterminant dans le contrôle de la dispersion des gouttelettes et des aérosols produits par la respiration en milieu clos, comme l’expliquent les informations publiées par les chercheurs, qui soulignent que, pour la première fois, il a été documenté que doubler le débit de climatisation (calculé en mètres cubes par heure) à l’intérieur d’une pièce fermée réduit la concentration de particules contaminées de 99,6%.

De plus, les chercheurs ont confirmé que deux fois la vitesse provoque la dispersion des gouttelettes et des aérosols dans l’air plus rapidement et à de plus grandes distances que la climatisation standard ou éteint. Plus précisément, la climatisation désactivée, les personnes les plus proches de l’enfant qui tousse (1,76 mètre dans la simulation) respirent 11% de l’air pollué tandis que les plus éloignées (4 mètres) ne sont pas atteintes par le «nuage» infecté.