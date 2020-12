COVID-19 :

Communautés comme Baléares, les îles Canaries, Galice ou Asturies ils feront des tests PCR aux voyageurs qui souhaitent entrer sur le territoire pour rendre visite à des parents ou amis, ainsi que pour retourner à leur résidence habituelle pour Noël. La réalisation de ce type de test est devenue l’une des stratégies les plus largement défendues. Même Pablo Motos a affirmé la semaine dernière que “Ce Noël, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre famille est un PCR pour dîner tranquillement”.

Cependant, les experts ne sont pas sûrs que cette mesure puisse être entièrement efficace, car elle peut générer un “Fausse sécurité” très dangereuse à ceux qui effectuent le PCR. “Vous devez tenir compte du fait que Les résultats de la PCR mettent des jours à être connus. Après avoir fait le test nous pouvons l’attraper et avoir un résultat négatif, donnant une fausse sécurité. Lors d’un dîner en famille, cela peut être très gênant car nous n’agirions pas en pensant que nous sommes négatifs»Explique l’épidémiologiste Javier del Águila à propos de Cadena Ser.

Les tests ne sont pas entièrement efficaces du point de vue de Vicente Larraga, chercheur du CSIC et l’un des principaux experts en vaccins en Espagne, qui propose que «au moins les dix jours précédents tu dois essayer de te confiner de sorte que lorsque vous arrivez avec votre famille, vous êtes sûr que vous n’allez pas les infecter, ce serait de l’amour pratique ». La virologue Margarita del Val est d’accord avec cette mesure. Lundi, l’expert a rappelé que 9 personnes sur 10 qui ont contracté le virus ne savent pas où elles l’ont attrapé et que «n’être en contact avec personne pendant dix jours» est la mesure la plus efficace pour protéger nos proches.

Il est également déconseillé de subir un test d’antigène

La Communauté de Madrid insiste depuis des mois pour effectuer des tests d’antigènes avant les réunions de Noël pour s’assurer que nous ne sommes pas infectés. Il est vrai que ces tests sont moins cher et vous permettent de connaître les résultats en quelques minutes. Cependant, ils comportent un grand danger de perte faux négatifs.

Les tests antigéniques sont utiles pour détecter les infections chez les personnes symptômes et une charge virale élevée. En revanche, «la probabilité qu’un test d’antigène pour positif chez les personnes asymptomatiques peut être de 30% à 70% au mieux. Cela signifie que sur 10 personnes malades que je teste, seulement 3 d’entre elles seront testées positives, c’est-à-dire 7 que nous ne les mangeons pas comme de faux négatifs, avec l’impact que cela peut avoir si je vais à un dîner de Noël », précise Del Águila. En conséquence, l’expert exclut également cette option.

Comment protéger nos proches?

Indépendamment des recommandations et restrictions adoptées par le Conseil interterritorial, l’épidémiologiste suggère de suivre trois lignes directrices: promotion au lieu de l’interdiction, responsabilité individuelle et bon sens. En premier lieu, Del Águila affirme qu ‘”au lieu d’interdire les gens ou de leur donner des instructions”, le gouvernement devrait “Offrir des ressources” au public: “Dites, si vous voulez que le dîner soit plus sûr, vous devez essayer d’être moins de six ou dix personnes, essayez de porter un masque, essayez d’aérer la pièce.” Cependant, l’exécutif doit également considérer qu’il peut y avoir des situations exceptionnelles pour proposer des alternatives.

Suite à cet argument, il estime que la limitation des personnes peut avoir une certaine flexibilité: «Si la limite est de six personnes, mais qu’il y a un parent, un cousin, un oncle, un proche qui vit seul, qui a eu une très mauvaise année ou qui a perdu quelqu’un qui est isolé parce que la règle ne sera pas respectée. Pour cela Il vaut mieux dire, rien ne se passe si ce mec vient et si vous avez 7, 8 ou 9 ans, mais respectez toutes ces autres mesures comme le masque ou la ventilation. C’est une approche promotionnelle ». De cette façon, on empêche les gens de se sentir coupables: «Il s’agit donner des ressources et de donner toutes les mesures possibless aller les assembler et rendre le dîner plus sûr, en supposant qu’il n’y a jamais aucun risque ».

Bien entendu, toute la responsabilité n’incombe pas au gouvernement. La société doit également faire sa part et se conformer aux règles de porter le masque durant le dîner, garder le distance et pas étreindre aussi. De même, il conseille de réduire les rassemblements sociaux avant de voir la famille: «Je dis toujours que l’une des choses qui aurait le plus d’impact lors des dîners de Noël est ne pas avoir d’autres dîners avant. Le dîner typique au travail, le dîner typique avec d’anciens collègues, le dîner typique de tout ce que vous voulez … C’est-à-dire que je tiens vraiment à me retrouver pour dîner avec ma famille, eh bien, je vais essayez d’éviter les grands événements sociaux entre les deux pour ne pas être infecté par eux et risquer de le ramener à la maison ».

En fin de compte, cette responsabilité individuelle incombe au bon sens, qui cette année nous dit que ce ne seront pas des fêtes normales et qu’il faudra faire sacrifices: «Il y a des familles qui devront être séparées et qui doivent être assumées et gardez à l’esprit que la situation est ce qu’elle est». «Si nous faisons confiance à ce bon sens et si nous le valorisons en donnant des outils, nous atteignons un ensemble de mesures suffisant pour tenter de sécuriser ces dates», Conclut-il.