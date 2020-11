COVID-19 :

Trouver un vaccin pour lutter contre toute maladie prend généralement plusieurs années car il doit passer par quatre phases méticuleuses. Cependant, des scientifiques du monde entier tentent de trouver un médicament capable de tuer le COVID-19 en un temps record. Bien que ce vaccin, en plus de efficacité, doit également garantir sécurité des personnes, quelque chose dans lequel Big Pharma s’est engagé malgré la pression politique. Pour ce faire, ils effectuent essais cliniques, d’abord chez les animaux et ensuite chez les humains.

De leur côté, les autorités sanitaires européennes et américaines qui réglementent les vaccins auront également la responsabilité de certifier qu’ils ne produisent pas d’effets indésirables graves chez les personnes auxquelles ils sont administrés. Par exemple, Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) exigera un suivi pendant au moins deux mois des volontaires après avoir appliqué la dose finale pendant la phase clinique.

Selon le dernier bilan de l’Organisation mondiale de la santé, il y a 164 vaccins candidats en phase préclinique. En outre, d’autres 48 l’ont passé et sont en phase clinique, avec des tests sur l’homme. D’elles, onze sont en phase 3, avant la commercialisation. Certaines entreprises ont dû suspendre leurs essais, tandis que d’autres ont déjà publié des résultats très encourageants qui les positionnent à la tête de cette course effrénée.

Pfizer-BioNTech (États-Unis / Allemagne)

Le vaccin développé conjointement par Pfizer et BioNTech est devenu le mieux placé commercialisé après avoir été annoncé lundi dernier 90% efficace, bien au-dessus des 50% exigés par la FDA. En conséquence, de nombreux pays, dont l’Espagne, espèrent commencer à gérer leur population à travers début 2021.

Certains 43500 participants dans les essais cliniques ont révélé avoir souffert Effets indésirables similaires à ceux du grippe ou une gueule de bois. Cependant, ce ne sont pas des symptômes graves, il semble donc qu’ils n’affecteront pas le médicament pour suivre son cours. Le prix de ce vaccin à base d’ARN messager a été estimé à environ 20 dollars, même si elle pourrait augmenter après avoir communiqué à l’entreprise qu’elle sera gratuite aux États-Unis.

Spoutnik V (Russie)

Suite à la grande annonce de Pfizer, Oksana Drapkina, spécialiste indépendante senior en thérapie et en médecine générale au ministère russe de la Santé, a déclaré dans la presse russe que «l’efficacité du vaccin Spoutnik V représente également plus de 90». Plus précisément, ils pointent vers un 92% efficace dans les résultats préliminaires de sa troisième phase.

Le magazine britannique The Lancet, a déclaré le mois dernier que le candidat russe pour le vaccin contre COVID-19 ne provoque pas d’incidents indésirables et génère des anticorps. Cependant, la vitesse excessive du processus a généré de nombreux soupçons dans la communauté scientifique internationale.

Modern (États-Unis)

Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a annoncé il y a quelques semaines que le laboratoire pharmaceutique américain espère obtenir le résultats finaux de vos tests en ce mois de novembre pour être approuvé en décembre. Ce vaccin, baptisé ARNm-1273 il est basé sur l’ARN messager associé au code génétique du virus.

Comme pour le médicament Pfizer, certaines personnes qui ont reçu le vaccin de Moderna se sont plaints d’avoir symptômes indésirables comme fièvre haute ou sensation de fatigue jours après l’administration de la dose. Mais les essais se poursuivent normalement aussi et le prix du vaccin pourrait varier entre 32 et 37 dollars.

AstraZeneca-Oxford (Royaume-Uni)

Le vaccin mis au point par AstraZeneca et l’Université d’Oxford est le projet le plus important de ceux menés en Europe. Il est basé sur le étude des cellules T, qui font partie du système immunitaire du corps et sont les premiers responsables de la lutte contre les agents pathogènes qui pénètrent dans le corps.

Ses répétitions se sont arrêtées avant apparition d’effets secondaires graves cela pourrait être associé au médicament. Mais une semaine plus tard, ils ont repris sans problème. En fait, on sait depuis peu que ce vaccin expérimental génère non seulement un réponse immunitaire adéquate dans la population jeune, mais aussi dans la seniors, le groupe le plus vulnérable.

Espagne a accepté d’acheter 300 millions de doses de ce vaccin. En outre, AstraZeneca vient de conclure des accords pour fournir plus de 200 millions de doses à six pays d’Amérique latine: Argentine, Brésil, Costa Rica, République dominicaine, Equateur et Mexique, tel que rapporté jeudi par la société pharmaceutique.

Johnson & Johnson (États-Unis)

Janssen, propriété du géant Johnson & Johnson, a également dû interrompre les essais de son vaccin expérimental de phase 3 en raison d’un “Maladie inexpliquée” chez un participant pendant onze jours. Cependant, malgré le retard, la société s’attend à voir des résultats d’ici la fin de l’année.

Le vaccin américain est basé sur un adénovirus recombinant non réplicatif qui est capable de générer une réponse immunitaire contre la protéine S du coronavirus.

Sinovac (Chine)

Le vaccin Coronavac a été testé expérimentalement au Brésil. Cependant, a temporairement suspendu les essais cliniques dans le pays d’Amérique du Sud après avoir enregistré un «événement indésirable grave». Cependant, l’organisme Régulateur brésilien de la santé autorisé ce mercredi à les reprendre.

Novavax (États-Unis)

The American Biotech Company la phase 3 vient de commencer de tests après avoir annoncé que votre vaccin candidat a montré rréponse immunitaire positive, tandis que n’a pratiquement causé aucun effet secondaire dans la majorité des participants.

Sinopharm (Wuhan et Pékin, Chine)

Sinopharm, le géant pharmaceutique public, développe deux projets indépendants. Un développé par le Institut des produits biologiques de Wuhan et un autre pour lui Institut des produits biologiques de Pékin. Les deux sont très prometteurs et reposent sur virus inactivés.

CanSino (Chine)

C’est un vaccin à vecteur viral. Être aussi d’un vaccin sous-unitaire, une formule nouvelle génération qui ne contient pas d’agents pathogènes, se caractérise par sa sécurité. Des essais cliniques ont déjà commencé au Mexique, après la réception des premières doses le 30 octobre, selon le secrétaire aux Relations extérieures (SRE), Marcelo Ebrard.

Bharat Biotech (Inde)

Baptisé «Covaxine», ce vaccin expérimental en cours de développement en Inde vient de démarrer la phase 3 des essais cliniques. Ce candidat est basé sur un souche inactivée du coronavirus SRAS-CoV-2, la cause de la maladie COVID-19.

Vaccins espagnols

Projets espagnols sont tous en phase préclinique. Il y a au moins une douzaine, Mais le vaccin qui semble le plus avancé est celui mis au point par des scientifiques du Centre national de biotechnologie, qui dépend du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), qui prévoit de débuter les essais sur l’homme à la fin de l’année.

Le reste des projets est réalisé dans le Université Ramón Llull, la Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, la Fondation Miguel Servet ou la Institut national de recherche et de technologie agricoles et alimentaires. Cependant, aucun ne pourra commencer, en principe, les phases cliniques avant la fin de 2020 ou le début de 2021.