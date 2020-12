COVID-19 :

La pandémie de coronavirus marquera la célébration d’un Noël qui sera définitivement atypique et sera affecté par des restrictions imposé pour ralentir la propagation du pathogène. Jamais auparavant nous n’avons eu de limitations pour les dîners de la veille de Noël et du Nouvel An ou pour les repas de Noël, du Nouvel An ou des Trois Rois. Cette année la nécessité oblige et pour contenir l’avancée du virus, chaque communauté autonome restreint les rassemblements sociaux en fonction de la situation épidémiologique de sa région.

Initialement, le Conseil interterritorial de la santé a convenu que les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier, les rassemblements sociaux seraient limités à dix personnes, mais les dernières données de la pandémie, avec le nouveau pic d’infections a fait ça certains gouvernements régionaux réduisent le nombre de participants aux dîners et repas de Noël. Nous examinons combien de personnes peuvent se réunir la veille de Noël, le jour de Noël, le réveillon du nouvel an et le jour de l’an.

Andalousie

La Junta de Andalucía maintient le maximum de 10 personnes les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier. Il n’y a aucune référence aux groupes de coexistence, mais le gouvernement régional a demandé que les réunions se déroulent avec des parents très directs.

Aragon

Le nombre maximum autorisé par Aragon les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier c’est 10 personnes, bien que les déplacements entre les provinces ne soient autorisés que pour des raisons familiales et non pour des amis proches. Ces jours-ci, les réunions sont étendues à 10 personnes, le reste à 6.

Asturies

La Principauté a réduit les 10 personnes initiales à 6 personnes, le jour en question étant indifférentPar conséquent, aux dates spécifiées, veille de Noël, réveillon du nouvel an, Noël et nouvel an, il est conservé à six personnes.

Baléares

Les réunions de la veille de Noël, de Noël, du Nouvel An et du Nouvel An peuvent être maximum 6 personnes sur l’île de Majorque, tandis que à Minorque, Ibiza et Formentera, la limite est portée à 10 l’évolution épidémiologique étant meilleure.

les îles Canaries

Tenerife souffre de restrictions plus importantes que le reste des îles en raison de sa pire situation. Les 24, 25, 31 et 1, un maximum de six personnes peuvent se rencontrer, tandis que dans le reste des îles, cette limite sera de dix personnes les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier.

Cantabrie

En Cantabrie, il est étendu à 10 personnes lors des déjeuners et dîners de Noël, tandis que dans le reste des jours, ce sera six.

Castilla La Mancha

Même situation que la Cantabrie en Castilla-La Mancha. La veille de Noël, Noël, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An, la limite est portée de 6 à 10 personnes.

Castille et Leon

Même formule en Castille et León. Les réunions aux déjeuners et dîners de Noël sont étendues à dix personnes. Bien entendu, les voyages ne peuvent être effectués que pour rendre visite à des proches, pas à des proches.

Catalogne

La Catalogne étend à 10 personnes les réunions de la veille de Noël et de Noël ainsi que le 26 décembre, des vacances en Catalogne. Bien entendu, seuls les groupes appartenant à deux groupes de coexistence peuvent être réunis. En principe, la restriction sera répétée le soir du Nouvel An et du Nouvel An, bien que le gouvernement réexaminera les mesures le 28 décembre au cas où il serait nécessaire de resserrer les mesures.

Estrémadure

La limite est étendue à 10 personnes sur 24, 25, 31 et 1. Bien sûr, à ces dîners et déjeuners, seuls les membres de la famille peuvent participer, et non les parents.

Galice

La limite en Galice dépend des unités de coexistence qui se rassemblent. Si deux groupes de coexistence se rencontrent, la limite de 24, 25, 31 et 1 peut être de dix personnes, mais s’il y a plus de deux groupes, elle est réduite à six personnes (plus la possibilité de quatre enfants supplémentaires de moins de 10 ans).

La Rioja

Comme d’autres communautés, les 24, 25, 31 et 1 les rassemblements sociaux peuvent être de 10 personnes appartenant à deux unités de coexistence.

Madrid

La Communauté de Madrid, en raison du rebond des infections, réduit le nombre de participants aux dîners et repas de Noël, de 10 à 6 personnes, appartenant uniquement à deux groupes de coexistence.

Murcie

Lors des déjeuners et dîners de Noël, 10 personnes maximum peuvent se rencontrer. Bien sûr, les voyages dans la région ne peuvent être effectués que pour rendre visite à des parents, mais pas à des amis proches.

Navarre

10 personnes et deux groupes de coexistence. Ce sont les restrictions imposées par le gouvernement de Navarre pour les 24, 25, 31 et 1er.

Pays Basque

La veille de Noël et Noël Jusqu’à 10 personnes peuvent se rencontrer dans une maison, mais le gouvernement basque a resserré les mesures pour le réveillon et le nouvel an, quand seulement six personnes seront autorisées.

Communauté valencienne

La Communauté valencienne ne fait aucune concession sur les déjeuners et dîners de Noël. La limite reste à six personnes quel que soit le jour.

Ceuta

La veille de Noël, Noël, le nouvel an et le nouvel an jusqu’à 10 personnes peuvent se réunir, étant la limite de quatre le reste des jours.

Melilla

Situation liée à celle de Ceuta. A Melilla, ils pourront se rencontrer 10 personnes au déjeuner et au dîner les 24, 25, 31 et 1er. Le reste des jours, la limite est de quatre personnes.

Conseils pour passer un dîner de Noël aussi sûr que possible

Après avoir examiné le nombre de personnes qui pourront se rassembler aux déjeuners et dîners de Noël, il est temps de donner quelques conseils afin que ces célébrations soient les plus sûres possible et qu’il y ait le moins d’infections possibles. En premier lieu, Les experts recommandent de porter un masque autant que possible et de garder une distance de sécurité, ce qui signifie ne pas s’embrasser, ne pas serrer la main ou ne pas se serrer dans ses bras. De même, il est demandé, notamment lors des réunions de non-cohabitants, que le espaces convenablement ventilés.

De plus, bien que cela soit autorisé, il est recommandé de ne pas rencontrer de personnes avec lesquelles vous ne vivez pas, car les groupes de bulles réduisent au maximum le risque de contagion. Lorsque nous rencontrons différents groupes de coexistence, Il est bon de placer des articles d’hygiène dans la maison tels que des housses pour masques, des gels hydroalcooliques ou même de marquer les verres et les couverts utilisés par chaque invité avec des autocollants. Pendant le repas, c’est Il est préférable d’utiliser des assiettes individuelles plutôt que des assiettes ordinaires et il est également bon d’avoir une personne désignée pour distribuer des assiettes, des couverts, des boissons ou des verres.

Finalement, Dans la salle de bain, il est préférable de mettre du savon liquide avec un distributeur, des serviettes en papier au lieu d’un chiffon et une poubelle à pédale. Dans la cuisine, par contre, les experts se souviennent de l’importance de cuisiner avec un masque, tant que vous pouvez ouvrir les fenêtres et ne pas utiliser de chiffons en tissu.