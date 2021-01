COVID-19 :

2020 est terminé. Le dernier jour de l’année se situe entre nombreuses restrictions et mesures à suivre afin d’éviter la contagion d’un coronavirus qui déjà il a coûté la vie à plus de 50000 personnes en Espagne et il a laissé près de deux millions d’infections.

Les dernières données sur les infections, en hausse, n’ont fait que durcir les mesures dans certaines communautés autonomes. Chacun d’eux a des mesures différentes pour arrêter la courbe. L’un des plus importants est celui de la limitation des personnes qui peuvent être données lors des dîners de famille et amis pour la Saint-Sylvestre.

Andalousie

Du conseil andalou, ils limitent les convives à un maximum de dix personnes, en plus de recommander leur appartenance à deux groupes de coexistence comme beaucoup. Plus il y a de cœurs, plus il y a de risque de propagation.

Aragon

Comme l’Andalousie, en Aragon la limite pour les réunions sont en dix personnes.

Asturies

En Principauté il y a un changement de tendance, réduisant la nombre de personnes pouvant se rencontrer: six seulement. De plus, ils ne doivent appartenir qu’à deux groupes familiaux.

Baléares

C’est la communauté avec la plus forte incidence cumulée au cours des 14 derniers jours. À Majorque, la limite est réduite à six personnes, tandis que dans le reste des îles, c’est 10.

les îles Canaries

L’archipel, comme les Baléares, parie sur mesures différentes pour l’une de ses îles: Tenerife, où le nombre maximum de convives est réduit à six. Dans le reste, 10 personnes pourront se rencontrer.

Cantabrie

Un changement par rapport à ce qui était en vigueur la veille de Noël, car maintenant seulement six personnes au maximum peuvent se rencontrer.

Castilla La Mancha

Le gouvernement castillan-manchego limite réunions de famille et d’amis proches pour un maximum de 10 personnes en ce réveillon du Nouvel An.

Castille et Leon

Comme l’autre Castilla, maintient 10 personnes comme nombre maximum pour les réunions, et conseille de ne faire partie que de deux groupes de coexistence.

Catalogne

Le gouvernement, voyant l’évolution des zones les plus touchées comme la Cerdagne et le Ripollès, décrète un maximum de six personnes pour les réunions, alors que dans le reste du territoire il est de 10.

La communauté de Madrid

Les réunions familiales sont limitées à un maximum de six personnes (enfants compris) de deux groupes de coexistence.

Communauté valencienne

La limite de personnes pouvant se rencontrer dans la communauté est dix personnes.

Estrémadure

Comprend la nouveauté qui seuls les membres de la famille peuvent se réunir pour le dîner du réveillon du Nouvel An, alors que la limite est de dix personnes.

Galice

Le Xunta établit un maximum de six personnes à rencontrer, de préférence uniquement avec le noyau familial cohabitant ou un maximum de deux groupes.

La Rioja

Les rencontres dans cette communauté limité à 10 personnes pour le réveillon du nouvel an.

Murcie

Les réunions de famille sont limité à dix personnes jusqu’à trois noyaux familiaux.

Navarre

Comme beaucoup d’autres communautés, Navarra n’autorisera que des réunions de six personnes le soir du Nouvel An et deux groupes de coexistence.

Pays Basque

Le nombre maximum de personnes pouvant se rencontrer ce soir sera six personnes.

Ceuta

La ville autonome de Ceuta établit les limites les plus extrêmes, permettant seulement des réunions de quatre personnes.

Melilla

Pour sa part, Melilla permet la congrégation de un maximum de 10 personnes pour la dernière nuit de l’année.

Conseils pour un dîner en toute sécurité

Afin de profiter d’un dîner en toute sécurité en famille ou entre amis, il est nécessaire de suivre une série de des conseils, tels que ceux proposés par Salud Pública de Aragón. Parmi eux, ils se démarquent en conservant le masque en tout temps tant qu’aucune nourriture ou nourriture n’est consommée (dans la préparation du dîner, par exemple).

Ils proposent également l’utilisation de sacs en tissu oudes morceaux de papier identifiés avec le nom de chaque restaurant pour ranger le masque pendant que le dîner dure. Un autre point déjà connu est celui d’un une bonne hygiène des mains ou séparer les chaises autant que possible. Aussi, si les dimensions le permettent, placez-les en zigzag pour ne pas avoir personne devant.

Ventiler fréquemment, servir des portions individuelles ou désigner une seule personne pour servir la nourriture sont d’autres petits gestes qui peuvent faire une différence pour éviter la contagion.