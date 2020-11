COVID-19 :

La semaine dernière, Pfizer a rapporté avoir développé un vaccin contre le coronavirus dont l’efficacité était 90%, même si hier il l’a porté à 95%. Pour sa part, Moderne a continué avec la bonne nouvelle et a annoncé lundi que le le paramètre cité dans son remède était de 94,5%.

Comme indiqué par les deux sociétés, la prochaine étape sera que les vaccins reçoivent une autorisation des organismes de réglementation. Une fois que cela se produit, on s’attend à ce que entre la fin de cette année et le début de 2021, les premiers groupes commencent à être vaccinés que chaque pays décide, puisque une vaccination de masse est prévue pour le premier été.

De plus, la recherche pour trouver plus de vaccins efficaces contre le coronavirus continue de progresser dans le monde. Selon les archives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 164 projets sont en phase préclinique.

Garde en tête que le processus depuis le début d’une étude à propos d’un vaccin jusqu’à prend fin et est disponible pour votre usage ça peut prendre des mois. Avant de déclarer un vaccin efficace et sûr, doit passer les phases suivantes:

Phase d’exploration

C’est le travail initial, la recherche fondamentale se développe, le travail entièrement réalisé dans un laboratoire. À ce stade le but est de trouver des antigènes naturels ou synthétiques qui peuvent aider à traiter ou prévenir une certaine maladie.

Phase préclinique

Une fois les antigènes qui peuvent être efficaces obtenus, l’étape suivante consiste à tester ces prototypes. L’étude peut être réalisée dans des cultures cellulaires ou chez des animaux, qui sont généralement des singes ou des souris. Cet essai vise à vérifier la sécurité du vaccin éventuel et la capacité de l’organisme à obtenir une réponse immunitaire.

Test humain: phase I

Si les essais ci-dessus sont positifs, il est temps de commencer les essais sur l’homme. Cependant, le groupe de personnes avec qui on travaille initialement est petit. Ce sont généralement des adultes en bonne santé dans un nombre qui ne dépasse pas 100 sujets. Dans cette phase, nous commençons à évaluer si le projet de vaccin avec lequel nous travaillons entraîne des effets immunologiques et biologiques, en plus de confirmer sa sécurité.

Test humain: phase II

À ce stade de la recherche, les essais sont étendus à des groupes plus importants, généralement de 200 à 500 personnes. Les volontaires de l’étude peuvent être tous les types de patients et pas exclusivement des individus en bonne santé. Ces tests évaluent l’efficacité du vaccin en cours de développement et si la dose appliquée produit les résultats souhaités, ainsi que la détermination de la meilleure façon d’administrer le médicament.

Test humain: phase III

Dans cette phase de l’étude clinique, le vaccin peut être testé sur des milliers de personnes. dans le but de détecter d’éventuels effets secondaires qui n’auraient peut-être pas été détectés auparavant avec des groupes plus nombreux et plus petits. En raison de la vaste portée de ces essais, le suivi des patients est effectué à partir de plusieurs centres.

Approbation

Une fois que toutes les phases de l’enquête sont passées avec des résultats positifs, le laboratoire qui a développé le vaccin fait la demande d’approbation aux autorités sanitaires. Dans le cas de l’Espagne, l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS), rattachée au ministère de la Santé, est l’organe qui examine la demande. Si le vaccin reçoit une autorisation officielle, il est fabriqué à grande échelle. Par la suite, le médicament étant déjà disponible dans les pharmacies et les hôpitaux, une dernière phase de contrôle peut être appliquée pour mesurer son efficacité réelle à grande échelle.