COVID-19 :

L’arrivée du vaccin COVID-19 en Espagne se rapproche de plus en plus. Le 26 décembre, le premier envoi de ce médicament devrait atterrir dans notre pays qui commencera à être appliqué le lendemain – le 27 décembre – aux groupes à risque les plus importants: la santé et les maisons de retraite.

Celui choisi par le gouvernement est celui développé par la société pharmaceutique Pfizer, en collaboration avec le laboratoire BioNTech. Il s’agit du premier à avoir été approuvé par l’Agence européenne des médicaments et validé par la Commission européenne. Bien que l’on s’attende à ce que dans les prochaines semaines, la même chose soit également réalisée avec Moderna.

Combien atteindront l’Espagne et combien de doses sont appliquées?

À notre pays et20,8 millions de doses de ce médicament devraient arriver, cela servirait à en vacciner la moitié (10,4 millions de personnes), car cela nécessite une double administration. Comme Pfizer Espagne l’a expliqué à AS, “la différence entre l’administration de la première et de la deuxième dose est de 21 jours”.

Le vaccin Pfizer doit être à une température inférieure à -70 ° C. Pour cette raison, ils seront transportés en Espagne dans des caisses auto-réfrigérantes de 5 000 doses chacune et pourront y rester 10 jours sans réfrigération supplémentaire.“Nous avons la capacité de les conserver pendant 15 jours, de changer les doses sèches tous les cinq jours et, avant la fin de cette période, de faire administrer tous les vaccins”, a déclaré à AS le directeur de l’Association espagnole de vaccination, Jaime Jesús Pérez.

Une fois décongelés, ils peuvent être conservés pendant environ cinq jours à une température plus élevée (entre 2 ° C et 8 ° C). Si tous ne peuvent être administrés dans ce délai, ils peuvent être conservés dans des réservoirs ultra-froids pendant six mois. Si cette période est dépassée, le médicament expirera et il ne serait pas pratique de l’administrer.

Il y a déjà des pays qui vaccinent leur population

Dans certains pays, la campagne de vaccination contre le COVID-19 a déjà commencé il y a plusieurs semaines. C’est le cas du Royaume-Uni, en Europe, et des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Les Britanniques et les Américains fournissent à la population le même vaccin qui arrivera dans l’Union européenne dans quelques jours. Pour sa part, la Russie gère son «Spoutnik V». La Chine le fait également avec un mis au point par des scientifiques locaux.