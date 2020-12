COVID-19 :

Parmi tous les vaccins en cours de développement pour nous protéger du COVID-19, huit présentent un intérêt particulier en raison de l’état avancé dans lequel ils se trouvent. Ce sont ceux fabriqués par Pfizer / BioNTech, Moderna, Oxford / AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Curevac, Sanofi / GSK et Sanofi / Translate Bio. Toutes ces entreprises tentent de réaliser, en un temps record, un médicament efficace et sûr contre le coronavirus. Pour cela, ils ont eu besoin de aide financière de diverses institutions.

En fait, la plupart des projets, y compris celui de Pfizer ou Moderna, ont reposé sur des fonds publics. Seuls 2,6 milliards de livres proviennent des propres investissements des entreprises, comme expliqué dans un article de la BBC avec des données fournies par la société d’analyse de données scientifiques Airfinity.

Compte tenu de l’urgence avec laquelle le vaccin est nécessaire pour mettre fin à la pandémie, le Gouvernements Ils ont investi des sommes importantes pour financer les différents projets qui ont été réalisés. Au total, ils ont fourni 6,5 milliards de livres. De même, les sociétés en charge du développement du médicament ont reçu près de 1,5 milliard de livres en dons de organisations philanthropiques, comme la Fondation Gates. Des gens comme le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, et la star de la musique country Dolly Parton.

BBC

Les sociétés pharmaceutiques feront-elles des bénéfices?

Compte tenu des sommes importantes qu’elles ont reçues de sociétés extérieures, certaines sociétés pharmaceutiques ne veulent pas se dire qu’elles profitent de cette crise mondiale, elles ont donc promis de vendre le vaccin à des prix abordables. Johnson & Johnson et AstraZeneca, par exemple, ils ont l’intention de le commercialiser 8 et 3 euros, respectivement, pour couvrir vos frais seul. Moderneau lieu de cela, il fixe un prix beaucoup plus élevé, jusqu’à ce que 31 euros chaque dose, pour recevoir un avantage. Bien que ce coût élevé soit également dû au fait que son vaccin nécessite des conditions de transport et de stockage plus rigoureuses, car il doit être conservé à des températures très basses, proches de 80 degrés sous zéro.

Cependant, ces prix peuvent varier en fonction de l’évolution de la pandémie ou de pays où le vaccin est vendu, selon ce que chaque gouvernement peut se permettre de payer. Selon la BBC, AstraZeneca ne maintiendra son prix bas que pendant la «durée de la pandémie», donc cela pourrait augmenter l’année prochaine.

Emily Field, directrice de la recherche pharmaceutique européenne chez Barclays, déclare que À mesure que de nouveaux vaccins apparaissent, la concurrence fera baisser les prix. «À l’heure actuelle, les gouvernements des pays riches paieront des prix élevés parce qu’ils sont impatients de mettre la main sur tout ce qui peut aider à mettre fin à la pandémie», explique-t-il. En attendant, il ne faut pas s’attendre entreprises privéesEt surtout les plus petits qui n’ont pas d’autres produits à vendre, fabriquent des vaccins sans rechercher de profit, déclare Rasmus Bech Hansen, PDG d’Airfinity: «Ces entreprises a pris un risque importantIls ont évolué très rapidement et les investissements en recherche et développement ont été importants ».