COVID-19 :

Alfonso Fernández Mañueco, président de Castilla y León, a fait une brève déclaration institutionnelle ce matin sans questions pour informer sur les nouvelles mesures convenues par le Conseil dans le but de réduire les infections au COVID-19 et de “protéger la vie des gens”. Celles-ci entrera en vigueur à minuit le vendredi et durera 15 jours.

Ainsi, en attendant que les mesures soient entérinées par la justice, elle a annoncé que l’entreprise hôtelière sera fermée, sauf pour ramasser et emporter de la nourriture à la maison. De même, le sites sportifs autres qu’en plein air, à l’exception des compétitions sportives officielles, et centres commerciaux et établissements de plus de 2500 mètres. Seuls les détaillants et les produits de première nécessité pourront ouvrir avec les mesures de capacité actuelles. Finalement, Les visites dans les maisons de retraite pour personnes âgées et handicapées sont interdites. “Ce sont des mesures dures, mais nécessaires”, a-t-il précisé.

D’un autre côté, il a insisté sur le fait que la communauté “Risque maximum”, mais que l’exécutif régional ne peut pas «aller au-delà» de ce que permet l’État d’Alama, il a donc demandé au gouvernement central «d’assumer sa responsabilité et, sous contrôle parlementaire, de décréter les mesures que la situation exige». Autrement dit, modifiez l’état de l’alarme pour permettre confinements à domicile.

Il a également demandé le “Coordination maximale” entre administrations pour aider les secteurs les plus touchés par les restrictions. En ce sens, il a fait état “d’un principe en accord avec le Conseil du dialogue social” avec 73,5 millions d’aide pour l’emploi, en particulier pour hostellerie, qui “aura accès à des mesures de soutien financier sans intérêt et avec un délai de grâce de deux ans, est un secteur qu’il ne faut pas diaboliser et qui s’est conformé ces derniers mois aux mesures de prévention”.

Fermeture du périmètre

Outre les nouvelles mesures annoncées ce mardi, il faut rappeler que, Jusqu’au 9 novembre, le fermeture du périmètre de Castilla y León, ce qui limite l’entrée et la sortie des personnes de la région. Aussi, rencontres les habitants des espaces publics et privés sont encore réduits à un maximum de six personnes. Respect à couvre feu imposé par le gouvernement central, il faut noter que dans cette communauté réglé entre 22h00 et 06h00 Heures.

Plus d’un millier de points positifs le dernier jour

Le jour à Castilla y León enregistré moins de 1000 cas quotidiens de COVID-19 est déjà loin. Ce lundi, le Conseil a notifié 1140 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures et 19 décès dans les hôpitaux. Des chiffres très négatifs, mais légèrement inférieurs aux 2183 positifs détectés le 31 octobre et aux 29 décès le 30 octobre. Au total, le nombre d’infections s’élève à 92 905, dont 86 285 ont été confirmés par les tests effectués, tandis que le nombre de décès dans les établissements hospitaliers est de 2 905 depuis le début de la pandémie.