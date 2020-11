COVID-19 :

Avec la déclaration de l’état d’alarme par le décret royal 926/2020 du 25 octobre le gouvernement a approuvé un couvre-feu national qui restreint la mobilité nocturne dans chacune des autonomies espagnoles, à l’exception d’une série d’exceptions spécifiques. Les citoyens ne pouvaient pas sortir dans la rue entre 23 h 00 et 6 h 00, bien que chaque communauté autonome ait le pouvoir d’avancer ou de retarder le début et la fin du couvre-feu d’une heure.

Exceptions permettant la mobilité pendant le couvre-feu selon le décret royal 926/2020 du 25 octobre:

a) Acquisition de médicaments, produits de santé et autres biens essentiels.

b) Assistance aux centres, services et établissements de santé.

c) Assistance aux centres de soins vétérinaires pour des raisons urgentes.

d) Respect des obligations professionnelles, professionnelles, commerciales, institutionnelles ou légales.

e) Retour au lieu de résidence habituelle après avoir effectué certaines des activités prévues dans cette section.

f) Assistance et soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes à charge, aux personnes handicapées ou particulièrement vulnérables.

g) En cas de force majeure ou de situation de besoin.

h) Toute autre activité de même nature, dûment accréditée.

i) Le ravitaillement en carburant dans les stations-service ou les stations-service, si nécessaire pour réaliser les activités prévues aux paragraphes précédents.

La mesure gouvernementale prend fin aujourd’hui, 9 novembre, coïncidant avec la fin initiale d’un état d’alerte qui a ensuite été prolongé jusqu’au 9 mai. À partir d’aujourd’hui, la concurrence sur le couvre-feu est complètement autonomeEn d’autres termes, les cadres régionaux ont la pleine capacité de décider de leur candidature, des horaires et des exceptions permettant la mobilité.

Le couvre-feu a été appliqué dans le but de réduire la mobilité nocturne afin d’arrêter la transmission du coronavirus. La mesure a également été appliquée dans d’autres pays européens, comme la France, l’Italie ou la Belgique. Cependant, malgré de violentes manifestations dans de nombreuses régions d’Espagne, la plupart des communautés autonomes ont jugé bon de prolonger le couvre-feu au-delà d’aujourd’hui.

Quelles communautés le maintiennent?

Toutes les communautés autonomes à l’exception des îles Canaries, où la mesure n’a pas été imposée, maintiennent le couvre-feu au-delà d’aujourd’hui.

Castilla – La Mancha sera la communauté qui, à moins qu’elle ne procède à de nouvelles extensions, mettra fin au couvre-feu. Ce sera le 16 novembre prochain. Dans Cantabrie va se désintégrer le prochain 18 novembre. Catalogne, îles Baléares, Andalousie, Castille et León, Murcie, Ceuta et Melilla ils le conserveront, en principe, jusqu’à 23 novembre, alors que en Navarre durera jusqu’à jour 26. Couvre-feu La Rioja sera valable jusqu’au jour 29 de novembre, alors que en Aragon et Pays Basque se terminera, sauf pour la nouveauté, jour 30. La La Communauté valencienne appliquera le couvre-feu jusqu’au 9 décembre. Enfin, dans Les Asturies et l’Estrémadure resteront en vigueur jusqu’à ce qu’un ordre de révocation soit émis.

Programme

-De 22h00 à 7h00 Andalousie et Ceuta.

-De 22h00 à 06h00 Asturies, Pays Basque, Catalogne et Castille et León.

-De 22h00 à 05h00 La Rioja.

-De 23h00 à 06h00 Galice, Navarra, Aragon, Murcie et Melilla.

-De minuit à 6h00. Cantabrie, Estrémadure, Madrid, Castille-La Manche, Communauté valencienne et les îles Baléares.

Sans limitation de temps: îles Canaries