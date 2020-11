COVID-19 :

Au cours de la pandémie actuelle, nous avons pris des précautions extrêmes pour éviter l’infection. Ceci afin d’éviter tout contact avec des surfaces qui peuvent être très saturées de bactéries et de virus. Les guichets automatiques font partie des objets quotidiens que nous touchons avec nos doigts et peuvent provoquer une infection. Plusieurs études ont montré que les guichets automatiques sont de bons endroits pour les bactéries.

Nous sommes nombreux à jouer de son clavier toute la journée, mais pas en vain. En outre, bon nombre de ces guichets automatiques sont situés dans des endroits fermés où il n’y a presque pas de circulation d’air et où les virus peuvent s’accumuler. Par conséquent, plus nous passons de temps à ces endroits, mieux c’est. Une chose qui facilite les choses est de ne pas avoir à toucher le clavier du guichet automatique.

Retirez de l’argent avec votre mobile en évitant de toucher le guichet automatique

Les banques s’adaptent progressivement à cette pandémie comme l’ensemble de la société et, grâce à leurs moyens de paiement de plus en plus digitaux, elles nous permettent de payer rapidement les biens achetés depuis nos téléphones portables. Dans certaines banques, il est déjà possible de retirer des fonds sans toucher au guichet automatique. Il suffit de rapprocher le téléphone du lecteur “sans contact” pour le retirer. Une fois que le lecteur détecte notre téléphone, l’argent quittera automatiquement le guichet automatique.

Pas besoin d’appuyer sur aucune touche. Lorsque vous retirez de l’argent du plateau, il vous suffit de toucher l’argent. Entrez le montant depuis l’application bancaire et vous aurez une heure pour retirer des fonds du guichet automatique le plus proche ou de votre guichet automatique préféré. De cette façon, nous n’avons pas à toucher le clavier, car surtout les mobiles les plus modernes avec NFC peuvent communiquer avec le lecteur à quelques centimètres de distance. Toutes les banques n’offrent pas cette fonctionnalité, mais vous pouvez demander à votre bureau ou à votre conseiller bancaire si vous pouvez retirer de l’argent de cette manière via l’application de la banque.

Comment toucher au minimum le guichet automatique

De plus en plus de banques peuvent transférer de l’argent vers des guichets automatiques sans que les personnes qui retirent de l’argent aient des cartes physiques. Il s’agit d’une méthode créée pour qu’un utilisateur puisse envoyer une certaine somme d’argent tandis qu’une autre personne peut retirer de l’argent du guichet automatique en entrant simplement le code PIN qu’il a reçu par SMS. De cette façon, il vous suffit de cliquer sur l’option pour fonctionner sans carte, et d’entrer le code PIN pour retirer de l’argent.

Si vous avez deux numéros de téléphone, vous pouvez vous les envoyer et retirer des fonds de cette façon, ou utiliser le téléphone de votre partenaire, membre de votre famille ou ami de confiance, vous pouvez facilement utiliser cette méthode pour retirer des fonds rapidement et en toute sécurité. Une autre option consiste à utiliser un lecteur NFC, également connu sous le nom de fonction sans contact ATM. Grâce à cela, nous n’avons pas à insérer la carte dans le guichet automatique pour éviter d’être infecté par des virus. De plus, puisque nous passerons directement aux étapes de sélection du montant et de saisie du code PIN sans avoir à toucher au guichet automatique pour saisir d’autres informations, les étapes nécessaires au retrait sont réduites.