COVID-19 :

L’arrivée d’un vaccin contre le COVID-19 semble de plus en plus proche, mais de nombreuses inconnues subsistent. le Dr Jaime Jesús Pérez, membre de la coordination avec les sociétés scientifiques du Association espagnole de vaccination, a assisté à la Journal AS pour essayer de résoudre certains de ces doutes et parler de cette question qui pourrait être essentielle pour mettre fin à la pandémie.

– Quels sentiments les nouvelles qui sortent sur l’efficacité des différents vaccins développés par différentes sociétés pharmaceutiques vous laissent-elles?

– Il y a eu trois reportages en très peu de temps et tous les trois sont positifs. Nous manquons de choses à savoir et ce sont des communiqués de presse que les entreprises ont envoyés, ce ne sont pas les agences pharmaceutiques, ce qui vous donne la fiabilité des données. Mais, en principe, Pfizer et Moderna sont toutes deux des entreprises très prestigieuses et il semble qu’elles ne vont pas jouer avec un problème qu’elles devront dans très peu de temps transmettre aux agences pharmaceutiques et les soumettre à un examen minutieux. Je pense donc que les données sont réelles et très positives.

– L’arrivée d’un vaccin peut-elle être le coup de grâce pour mettre fin à la pandémie ou faudra-t-il continuer avec de nombreuses précautions?

– Des rendements d’environ 95% dans un vaccin sont des rendements très élevés et peuvent changer un paysage pour vous. La pandémie prendra-t-elle fin? Eh bien, probablement pas, mais nous allons passer à un scénario de lutte contre la maladie. Cela ne veut pas dire que le virus va disparaître, mais nous pouvons passer à un scénario différent où tous les dommages causés par cette pandémie sont réduits.

“Avec le vaccin, la pandémie ne prendra probablement pas fin, mais nous passerons à un scénario de contrôle de la maladie”

Dr Jaime Jesús Pérez, Association espagnole de vaccination

– Chez Pfizer, l’un des plus gros revers peut être la température à laquelle il doit être conservé?

– C’est comme quand on va manger dans un nouveau restaurant de cuisine, ce sont de petites quantités et il faut tout manger pour éviter d’avoir faim. Ici nous ne pourrons pas choisir, ce qui nous parvient et qu’ils sont autorisés. Pour cela, un vaccin sera toujours efficace et sûr. Peut-être que dans un an, nous aurons la possibilité de choisir, mais maintenant ce que nous voulons et ce qui est le plus important, c’est d’avoir des doses car la différence entre l’efficacité de l’un et de l’autre est très petite. Si Pfizer se révèle sûr et efficace, la logistique s’adaptera afin de pouvoir être préservé.

Si Moderna’s arrive, nous nous adapterons à votre logistique et si Pfizer arrive, pareil. Au final, nous sommes un pays qui a des moyens et ceux de Pfizer viennent dans des «boîtes thermos», pourrait-on dire. En changeant les doses sèches tous les cinq jours, vous pouvez les conserver pendant 15 jours. Nous avons la capacité de le faire et avant la fin de cette période, nous faisons administrer tous les vaccins, ce qui est la clé.

“Nous avons la capacité de nous adapter aux supports de stockage des vaccins de Pfizer”

Dr Jaime Jesús Pérez, Association espagnole de vaccination

– Une autre bonne nouvelle est que Johnson & Johnson va commencer des essais cliniques de phase 3 en Espagne …

– C’est une bonne nouvelle, ce qui se passe prend du temps. Pour nous donner une idée, les deux autres dont nous parlons ont débuté leurs essais cliniques de phase 3 fin juin. Il leur a fallu près de quatre mois pour avoir des données. Il est clair que d’ici 2021 nous aurons un signal important en termes de nombre de vaccins, si les données sont confirmées.

– Cette compétition que nous voyons dans la course pour obtenir le vaccin est-elle bonne?

– La concurrence est toujours bonne, on parle de délais très courts. Cependant, c’est une course contre la pandémie pour commencer à atténuer cela.

– Seriez-vous sûr qu’un vaccin arriverait en Espagne au début ou au printemps 2021, comme l’a annoncé Health?

– Espérons. Toutes les administrations s’efforcent d’y parvenir le plus rapidement possible. Ce sont des dates ambitieuses, mais nous n’avons jamais été confrontés à un problème de santé publique de cette ampleur avec le niveau scientifique et technique actuellement disponible. Les choses qui étaient impossibles jusqu’à hier, semblent aujourd’hui faciles. Personnellement, je pense qu’il peut être risqué de parler de ces dates, mais je suis certain que cela peut arriver.

“Je pense qu’il peut être risqué de parler du début de 2021 comme date d’arrivée du vaccin, mais je suis convaincu que cela peut arriver.”

Dr Jaime Jesús Pérez, Association espagnole de vaccination

– Qui devrait être vacciné en premier?

Aux personnes qui en souffrent le plus: celles qui sont en maison de retraite médicalisée, qui enregistrent un pourcentage important de décès.

– Comprenez-vous les gens qui ne veulent pas se faire vacciner avec les premiers vaccins par peur?

– La peur de l’inconnu est quelque chose que nous, l’espèce humaine, portons avec nous. Pour cela, il faudrait se tourner vers l’information de la population pour que cette peur de l’inconnu n’existe pas. Cependant, nous devons dire aux gens qu’aucun saut dans le temps n’a été fait et que rien n’a été laissé de côté, quelle que soit la rapidité avec laquelle ils peuvent être supprimés. Les essais cliniques ont été menés comme d’habitude, mais avec un gros investissement en ressources et plus rapidement, sans «temps d’arrêt» entre une phase et une autre … Nous sommes dans une situation où l’important est d’obtenir une protection. Il faut également noter qu’il y a toujours un pourcentage de la population qui est plus réticent aux vaccins et autres mesures, mais ils finiront par l’exiger, si tout se passe bien.

Pfizer, par exemple, a annoncé qu’elle développerait 50 millions de doses au départ et cela n’aurait jamais été fait sans autorisation. Mais beaucoup a été investi, car ce qui peut être perdu au maximum, c’est de l’argent, qui dans cette situation très particulière n’est pas la chose la plus importante.

– Savoir si l’immunité se développe chez les patients qui ont passé le COVID-19 et combien de temps est essentiel pour le vaccin, non?

– Il existe des maladies qui développent une meilleure immunité que la vaccination, comme la rougeole. Ensuite, il y a les vaccins qui protègent mieux contre la maladie que la maladie elle-même, comme le tétanos, la méningite … Les conséquences de la transmission de ces maladies sont pires. Ici, nous ne savons pas encore comment il se comportera, bien qu’il ne semble pas que la réinfection soit courante. Et s’il y en a, dans ces maladies, cela se produit généralement avec des symptômes plus légers que la maladie d’origine. Le temps nous permettra d’avoir plus d’outils et de connaissances pour lutter contre le virus …

“Il y a eu une forte demande pour le vaccin contre la grippe, qui n’a pas été entièrement satisfaite, malgré le fait que 50% de doses supplémentaires ont été achetées”

Dr Jaime Jesús Pérez, Association espagnole de vaccination

– Quelle est la réponse de la campagne de vaccination contre la grippe, compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons?

– La demande est énorme. L’Espagne a acheté 50% de doses de plus qu’elle n’en achète habituellement et, malgré cela, elle n’a pas été en mesure de satisfaire toute la demande.