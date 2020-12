COVID-19 :

GENÈVE – Les cas mondiaux de COVID-19 sont passés à 64,3 millions vendredi après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée de 385 000 nouvelles infections confirmées au cours des dernières 24 heures.

Les décès dans la pandémie ont atteint 1,49 million de personnes, dont 6 542 enregistrés le dernier jour, selon les statistiques de l’Organisation.

Le nombre total d’infections dans le monde a atteint 64 350 473 tandis que les décès s’élevaient à 1 494 668, selon l’OMS.

L’Amérique est proche de 27,5 millions de cas, l’Europe en enregistre 19,3 millions et l’Asie du Sud, la troisième région la plus touchée, 10,9 millions.

La propagation du coronavirus a ralenti en Europe la semaine dernière, donnant un peu de répit et permettant aux gouvernements de prendre des mesures moins draconiennes qu’on ne le craignait auparavant en vue des vacances de fin d’année.

Selon les données transmises à l’OMS, les États-Unis comptent près de 13,8 millions de cas, suivis de l’Inde (près de 9,6 millions), du Brésil (6,4 millions) et de la Russie (2,4 millions).

Cependant, si l’on analyse la tendance hebdomadaire, les deuxième et troisième places sont inversées et le Brésil devient le deuxième pays avec le plus grand nombre d’infections accumulées en sept jours (270 000), contre 261 000 en Inde.

Pleasant Plains, Wisconsin, est l’endroit où le vaccin est stocké en attendant l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA).

CORONAVIRUS EN AMÉRIQUE LATINE

Le congrès de La Colombie a approuvé jeudi le projet «Loi sur les vaccins contre le COVID-19», qui garantirait la gratuité des doses pour tous les citoyens.

Après le vote au Sénat et à la Chambre des représentants, la norme passe à la sanction présidentielle, la dernière étape nécessaire pour devenir loi

“Tous les Colombiens, quels que soient leur statut socio-économique et leur situation géographique, vont pouvoir obtenir le vaccin gratuitement, mais pas obligatoire”, a déclaré à l’AP le membre du Congrès Ricardo Ferro, auteur de l’initiative parlementaire soutenue par le gouvernement colombien.

Le projet a été controversé car il réduit la responsabilité des fabricants de vaccins pour les effets indésirables qu’ils peuvent causer à ceux qui décident volontairement de les recevoir. Pour cette raison, 24 membres du Congrès ont voté contre

“Parce qu’il fait des concessions inacceptables aux multinationales, je vote non”, a déclaré le sénateur de l’opposition Jorge Enrique Robledo lors de la session plénière.

Pendant ce temps, à Rio de Janeiro, Brésil, a commencé ce vendredi la prise massive de tests COVID-19 avec lesquels il cherche à effectuer jusqu’à 1500 tests quotidiens à un moment où la pandémie revient pour prendre force dans l’état le plus emblématique de ce pays.

À l’issue de l’enquête, il a été constaté que le lot de produits importés avait quitté le port de Santos au Brésil.

Avec plus de 22000 morts et 360000 infectés, Rio est l’une des régions les plus touchées par le coronavirus chez le géant sud-américain.

Pour accéder au test, les personnes intéressées devront planifier le rendez-vous via une application dans laquelle elles devront répondre à un questionnaire qui ne générera une date d’attention que si les réponses indiquent la possibilité d’une infection.

Les personnes appelées pour le test recevront un code QR sur leur téléphone portable, qu’elles devront présenter, ainsi que leur pièce d’identité pour prélever les échantillons.

Le résultat sera prêt dans 72 heures et pourra être consulté par l’application. Si le test de la personne est positif, vous pouvez sélectionner jusqu’à cinq personnes avec lesquelles vous avez eu des contacts pour passer le test.

Selon les autorités sanitaires de Rio, avec cette méthodologie, jusqu’à 1 500 tests RT-PCR peuvent être effectués par jour.