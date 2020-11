COVID-19 :

Le coronavirus poursuit son avancée en Espagne lors de cette deuxième vague. La seule communauté autonome qui est épargnée par l’augmentation des cas, à la fois des infections et des hospitalisations, est Madrid. Alors que dans la majeure partie du territoire national les restrictions augmentent et se resserrent chaque semaine, dans la région de la capitale, l’incidence de la contagion a diminué.

Catalogne: 5024 cas et 66 décès

La Catalogne a enregistré 285233 cas confirmés de coronavirus cumulés jusqu’à ce jeudi -256177 avec un test PCR-, 5 024 de plus que dans le décompte de mercredi, a informé le ministère de la Santé de la Generalitat via son site internet.

Le bilan total des décès s’élève à 14 378, soit 66 de plus que ceux enregistrés mercredi: 8 804 dans un hôpital ou un centre de santé, 4 245 à domicile, 880 à domicile et 449 qui ne sont pas classables faute d’informations.

Concernant les patients actuellement admis, le chiffre est de 2 770, ce qui représente une augmentation de 38 par rapport au dernier décompte.

Un total de 485 patients sont admis à l’unité de soins intensifs (USI), 4 de moins que dans le solde précédent.

Le taux de risque de repousse a baissé: mercredi il a atteint un niveau de 747, et 24 heures plus tard il est à 739. La vitesse de reproduction de la maladie (rt) est tombée à 0,95, et l’incidence cumulée dans les 14 dernières jours est de 818,22 pour 100 000 habitants.

Dans les maisons de retraite médicalisées, 22 105 personnes ont été testées positives à ce jour, dont 6 840 sont décédées et 166 sont actuellement admises, dont 7 aux soins intensifs.

Prolongation du couvre-feu

La ministre régionale de la Santé de la Generalitat, Alba Vergés, a exclu la levée du couvre-feu après 15 jours de son application en Catalogne pour contrôler l’incidence du coronavirus et a ajouté: “Nous sommes sur la route mais maintenant il ne faut plus courir”.

Dans une interview ce jeudi sur Ràdio 4 collectée par Europa Press, il a expliqué que la baisse du taux de reproduction de Covid-19, RT, en dessous de 1 est due aux premières restrictions et a indiqué qu ‘«après quelques jours il sera possible de voir que le nombre de cas diminue et, au bout de quelques jours, ceux des hospitalisations et des USI ».

“Nous irons pas à pas, nous sommes sur la route”, a insisté Vergés, qui a choisi de renforcer les données avant de lever les mesures et a veillé à ce que le couvre-feu reste sûr pendant 15 jours de plus et verra comment le reste des mesures.

Interrogé sur le confinement à domicile, le conseiller a souligné que les mesures actuelles ont «un impact très clair» et que cette deuxième vague d’infections nous permet de faire des choses différentes, en nous appuyant sur l’expérience de ce qui s’est passé en mars.

200 étudiants isolés à Vigo

Un total de 200 étudiants du Colegio Apóstol Santiago Jesuítas de Vigo ont été isolés après avoir détecté des cas positifs de COVID-19 chez un enseignant et deux étudiants du même.

Des sources du centre éducatif ont expliqué à Europa Press qu’il a été récemment confirmé qu’un enseignant qui enseigne dans les huit classes des troisième et quatrième années de l’enseignement primaire avait été infecté, dont chacune compte 25 élèves.

De plus, les mêmes sources ont indiqué que les cas positifs de deux étudiants des mêmes cours au centre éducatif de Vigo ont été détectés.

Cette situation a motivé que le ministère de la Santé a décidé l’isolement des 200 élèves qui s’additionnent aux huit classes de troisième et quatrième de l’enseignement primaire à titre préventif.

Navarre

Navarra a enregistré 413 nouveaux cas de Covid-19 ce mercredi après avoir réalisé 4 359 tests PCR et antigéniques. Cela représente une augmentation des cas par rapport aux 340 détectés la veille.

Les 413 nouveaux cas d’hier représentent un taux de positivité de 9,5%, un demi-point de plus que le taux fourni la veille, de 9%, tel que rapporté par le gouvernement régional sur Twitter.

Galice: nouvelles restrictions

Les nouvelles restrictions dans les villes et plus de 50 communes pour faire face à la propagation du coronavirus entreront enfin en vigueur samedi à minuit, comme indiqué dans l’arrêté du ministère de la Santé publié ce jeudi à minuit dans le Journal officiel de la Galice (DOG).

Malgré le fait que le président de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avait déclaré lors d’une conférence de presse ce mercredi que les nouvelles restrictions, y compris la fermeture des bars et des restaurants et les nouvelles limites de périmètre, entreraient en vigueur à 15 heures. Vendredi, l’ordonnance DOG retarde son entrée en vigueur de neuf heures, jusqu’à minuit samedi, sauf dans la municipalité d’O Carballiño d’Ourense, où ils ont commencé à minuit ce jeudi.

L’ordonnance précise également que l’efficacité des mesures durera jusqu’à 15 heures le 4 décembre, juste avant le pont de la Constitution. Dans tous les cas, il indique explicitement que ceux-ci “feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation continus”, qui “pourront être modifiés ou supprimés avant.

Les nouvelles restrictions les plus notables sont la fermeture des activités jugées non essentielles, y compris les établissements d’accueil, à l’exception des services de livraison à domicile ou de collecte sur les lieux. Dans le cas des établissements de restauration des centres de santé ou pour les travailleurs de l’entreprise, ils ne peuvent entretenir que le service de cafétéria, bar et restaurant et ne peuvent excéder 50% de leur capacité.

Les zones qui feront l’objet d’une fermeture de périmètre sont: La Corogne, avec Arteixo, Culleredo, Cambre et Oleiros; le conseil municipal de Lugo seul; Santiago avec Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra et Vedra; Ferrol, avec Ares, Fene, Neda, Narón et Mugardos; Ourense, avec Amoeiro, Barbadás, Coles, O Pereiro de Aguiar, San Cibrao et Toén; Pontevedra, avec Vilaboa, Ponte Caldelas, Poio, Marín, Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade et Soutomaior; et Vigo avec Mos, Nigrán, Gondomar, O Porriño et Redondela.

Les municipalités avec un taux cumulé sur 14 jours supérieur à 200 cas pour 100000 habitants et une tendance à la hausse dans leur notification auront également les mêmes restrictions: Vimianzo, Monforte, Burela, Viveiro, O Carballiño, Verín, Xinzo, Cangas, A Estrada , Lalín, Silleda, Ponteareas, Tui, Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa et Vilagarcía de Arousa.