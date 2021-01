COVID-19 :

Le terme “confinement”, choisi par la Fundación del Español Urgente (Fundéu), l’Agence . et l’Académie royale espagnole (RAE) comme mot de l’année 2020, revient sur le devant de la scène en 2021. Le troisième vague semble être arrivé en Espagne après Noël, avec une incidence cumulée au cours des 14 derniers jours qui a grimpé à 454,22 cas pour 100 000 habitants. Par conséquent, les experts soulèvent la nécessité d’établir un nouveau confinement à domicile.

Ces derniers jours, le Association médicale de Castellón (COMCAS) a recommandé au gouvernement régional de mettre en place cette mesure dans toute la communauté. L’école a souligné que les pics chez les patients présentant des symptômes de COVID-19 continuent de croître et Les centres de soins primaires et les urgences hospitalières s’effondrent, «Au point qu’ils ont dû rendez-vous non programmés pour les patients atteints de pathologies non-Covid, quelque chose qui va augmenter les consultations dans les centres de santé, déjà saturés ». Cependant, Ximo Puig, président de la Generalitat exclut, pour le moment, l’enfermement, qui serait dernier espace possible«Parce qu’il a aussi “Conséquences négatives sur la santé”. En ce sens, il garantit qu’il est possible d’adopter au préalable d’autres mesures.

Lui aussi Collège des médecins de la région de Murcie a demandé à l’Exécutif central d’activer les procédures nécessaires pour mettre en place un confinement à domicile d’au moins deux semaines, “extensible en fonction de l’évolution de la pandémie », demande-t-il dans un communiqué. «Bien que l’Ordre comprenne que la détention à domicile implique une privation de droits non désirée par tout citoyen ou institution, le grave réalité épidémiologique dans la Région et le situation limite de la santé régionale Pour faire face à cette vague de pandémie, des décisions efficaces sont nécessaires pour arrêter la propagation du virus », affirment les médecins de Murcie.

Déjà le 5 janvier, le Rencontre Castilla et Leon, recommandé par son comité d’experts sur la pandémie, a annoncé qu’il demanderait une isolation “courte mais efficace” pour ralentir la transmission. «Parfois, il vaut mieux faire un confinement strict de 14 jours et l’arrêter plutôt que d’appliquer des mesures intermédiaires », a annoncé Verónica Casado, ministre régionale de la Santé de la région. Mais le gouvernement central a rejeté cette demande.

Confinement comme mars

Certains épidémiologistes considèrent même que le confinement si court qui est proposé est insuffisant et ils estiment nécessaire de le prolonger. C’est le cas de Carlos Pereira, professeur de virologie et d’épidémiologie à l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans un entretien avec Nius, l’expert a préconisé une confinement de deux mois, comme la précédente, qui a duré du 15 mars au 21 juin, mais avec des mesures de désescalade plus strictes: “L’erreur que nous avons commise a été d’ouvrir complètement la main après cette quarantaine cela a été fait alors. Le contrôle doit être maintenu. Alors que devez-vous faire? Vous devez confiner les vrais et, plus tard, contrôles très stricts lors de la désescalade pour éviter la propagation du virus ».

Appel à la responsabilité citoyenne

Les communautés autonomes n’ont pas compétence pour décréter des confinements, cela doit être une décision du gouvernement central. Par conséquent, compte tenu du refus existant de mettre en œuvre cette mesure, les autorités régionales demandent à la population de se confiner. Le jour des rois, Castille et Leon a demandé à ses citoyens un “Confinement intelligent”, composé de agir comme si la détention était vraiment décrétée.

Dans le même esprit, le collège de Médecins murciens demande aux citoyens de rester chez eux le plus longtemps possible, “Éviter au maximum les interactions sociales et respecter scrupuleusement les mesures de prévention de la contagion”et respectez strictement les quarantaines. “La situation est très grave et il faut être conscient que la lutte contre le virus implique l’effort et l’engagement de tous pour éviter plus de victimes, de souffrances et d’effondrement sanitaire”, condamnent-ils.

Pendant ce temps, dans la Communauté valencienne, COMCAS demande aux citoyens «de réfléchir, de faire exercice individuel de la responsabilité aller de la maison au travail et de retour à la maison, en minimisant l’activité sociale et en continuant à habitude de se laver fréquemment les mains, garder la distance de deux mètres et utiliser le masque correctement dans n’importe quel espace ».

Certains pays européens ont eu recours au confinement

Malgré la crainte que suscite cette mesure en raison de l’impact grave qu’elle peut avoir sur l’économie, de nombreux pays européens ont dû recourir à l’enfermement pour contenir l’augmentation notable des infections qu’ils subissent. La dernière nation à le faire a été le Portugal. Le Premier ministre António Costa a annoncé mardi qu’il appliquera un confinement général pendant au moins un mois, et non 15 jours comme cela avait été envisagé auparavant.

Aussi Allemagne retourné en détention avant Noël. De plus, ce lundi, il a resserré les mesures fermeture d’écoles, culture, gastronomie et commerces non essentiels au moins jusqu’à fin janvier. Quant aux citoyens, ils ont un rayon maximum de 15 kilomètres bouger. Italie, au lieu de cela, déjà a commencé à adoucir ses mensurations, mais il vient aussi d’un isolement sévère qui a été imposé tout au long de la période de Noël.

Pour sa part Royaume-Uni, Il a également dû recourir à la détention le 4 janvier après l’aggravation de la situation dans le pays en raison de la nouvelle souche qui surgit là, beaucoup plus contagieux.