COVID-19 :

La recherche scientifique a révélé que les anticorps créés par le système immunitaire lors d’un rhume ont la capacité d’offrir un certain niveau de protection contre le coronavirus. L’étude, qui a été développée par le Francis Crick Institute et l’University College London, détaille ses résultats dans la revue Science.

L’enquête a révélé que certaines personnes qui n’ont jamais contracté la maladie ont dans leur sang des anticorps capables d’attaquer le SRAS-CoV-2. C’est un phénomène qui se produit surtout chez les enfants, comme expliqué dans les travaux menés par les scientifiques de ces deux institutions.

Les chercheurs émettent l’hypothèse que Ces anticorps sont le résultat d’une exposition à d’autres coronavirus, qui provoquent le rhume et qui présentent des similitudes structurelles avec le SRAS-CoV-2. Les scientifiques ont fait cette découverte en développant des tests d’anticorps très sensibles pour COVID-19, comme l’a rapporté l’agence Europa Press. Pour voir les performances de vos tests d’évaluation, a comparé le sang de patients atteints de COVID-19 à d’autres qui n’en avaient pas.

Plus fréquent chez les enfants



Les experts ont analysé plus de 300 échantillons de sang prélevés avant la pandémie, entre 2011 et 2018, et ont constaté que certaines personnes avaient des anticorps dans leur sang capables de reconnaître le virus. Dans la plupart des cas, les anticorps ont réagi contre le coronavirus du rhume commun, comme les chercheurs s’y attendaient, qui néanmoins ils ont été surpris par la découverte qu’environ 1 adulte sur 20 avait également des anticorps qui réagissaient de manière croisée avec le SRAS-CoV-2.

Également, l’équipe scientifique a pu confirmer que ces anticorps à réaction croisée étaient beaucoup plus fréquents dans les échantillons sanguins prélevés sur des enfants âgés de 6 à 16 ans. «Nos résultats montrent que les enfants sont beaucoup plus susceptibles d’avoir ces anticorps à réaction croisée que les adultes.. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pourquoi il en est ainsi, mais cela pourrait être dû au fait que les enfants sont plus fréquemment exposés à d’autres coronavirus », expliquent les chercheurs.