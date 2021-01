COVID-19 :

L’apparition de nouvelles variantes du coronavirus met la communauté scientifique en alerte. Après la détection de deux nouvelles souches avec une capacité de transmission supérieure à l’original, comme la britannique et la sud-africaine, déjà retrouvées dans des dizaines de pays à travers le monde, les experts préviennent que de nouvelles versions du virus pourraient émerger.

Les chercheurs étudient maintenant une troisième variante originaire du Brésil, plus précisément de la ville amazonienne de Manaus. Cette souche a une combinaison de mutations, y compris le E484K et N501Y, deux types qui ont été baptisés par certains groupes de généticiens comme Erik et Nelly, selon El País et la revue scientifique Science.



Le second d’entre eux a été retrouvé dans les trois nouvelles variantes du coronavirus et de la mutation Erik, chez le sud-africain et le brésilien. Les scientifiques préviennent que ces mutations pourraient être un signe que le virus pourrait se transformer dans différentes parties de la planète vers de nouvelles versions avec une capacité de transmission plus élevée.

Les souches britanniques et sud-africaines se sont répandues de manière alarmante dans de nombreux pays et le détecté au Brésil s’est effondré des hôpitaux de Manaus, où chaque jour plus de patients infectés par le registre de la maladie.

Inquiétude des scientifiques

L’OMS a déjà prévenu que la pandémie se compliquait du fait de l’apparition de ces nouvelles souches et certains experts ont souligné que la La mutation E484K augmente la capacité du coronavirus à éviter les anticorps du plasma sanguin des donneurs qui ont vaincu la maladie. De plus, la recherche indique que La variante sud-africaine est capable de réinfecter aux personnes qui ont déjà contracté le coronavirus.

Jusqu’à présent, la variante britannique a été détectée dans 30 pays et la souche sud-africaine dans environ 13. Pour sa part, la souche brésilienne n’a été identifiée jusqu’à présent qu’en Corée du Sud et au Japon, ainsi que dans la nation sud-américaine. Cependant, les experts espèrent que l’impact de ces nouvelles variantes augmente au fil des mois.

Dans tous les cas, les scientifiques estiment que les vaccins continueront d’être efficaces contre ces variations, bien que cela puisse être nécessaire les mettre à jour périodiquement pour garantir leur pleine efficacité. Ils soulignent également l’importance de rester vigilant quant à la possibilité de nouvelles mutations de la maladie.