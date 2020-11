COVID-19 :

La délégation gouvernementale distribuera ce mardi plus de 1,6 million de masques dans la Communauté de Madrid, a rapporté ce samedi le délégué gouvernemental, José Manuel Franco, depuis Navacerrada.

Ce sera la troisième tranche du genre et Cela ne serait pas possible “sans la collaboration des municipalités”, qui «quelle que soit leur couleur, font un excellent travail au jour le jour«Et ils sont un« élément essentiel pour sortir de la crise, qui n’est pas encore surmontée, avec leur travail exceptionnel de prévention ». C’est pourquoi, avec le porte-parole socialiste à l’Assemblée, Ángel Gabilondo, il s’est installé à Navacerrada, pour faire comprendre “Encouragement et solidarité” envers les communes de la sierra, “Où une bonne partie des Madrilènes se réfugie le week-end pour oublier leurs problèmes.”

Madrid a approuvé la distribution de 120000 masques parmi la population

Lors de la session plénière du conseil municipal la semaine dernière, le PSOE, Más Madrid et Vox ont voté en faveur de l’allocation autour quatre millions d’euros à l’achat de masques pour les distribuer gratuitement aux populations les plus vulnérables Madrid, ce qui signifierait qu’ils seraient destinés à 120 000 personnes. Le Parti populaire et les citoyens ont voté contre cette proposition. On ne sait toujours pas comment la distribution sera faite.

L’intention initiale, de la part de Vox, était de distribuer des masques gratuits à tous citoyens de plus de 6 ans, mais cette mesure a été rejetée par tous les groupes, principalement parce qu’elle coûterait 400 000 € par jour.

Dans septembre, Madrid livré Masques gratuits pour les plus de 65 ans à travers le plus de 2800 bureaux de pharmacie. Pour les recevoir, il suffisait de présenter la carte de santé, le DNI ou NIE de la personne bénéficiant du masque.