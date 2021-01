COVID-19 :

Nouvelles restrictions dans les localités de Buenos Aires 1:32

(CNN espagnol) – Avec plus de 90 millions de cas dans le monde et près de 2 millions de décès, la pandémie de Covid-19 est ininterrompue dans sa deuxième année. Et en Amérique latine, les choses ne vont pas mieux, avec deux des quatre pays de la planète qui comptent le plus grand nombre de décès dans la région.

Ainsi commence la semaine du 11 janvier 2021 dans les dix pays d’Amérique latine avec le plus grand nombre de décès par coronavirus, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Brésil

203.100 décès

8,105,790 cas

Mexique

Covid-19: les plus hauts de tous les temps au Mexique 4:27

133706 décès

1 534 039 cas

La Colombie

46114 décès

1,786,900 cas

Argentine

Les Argentins ont-ils cessé de craindre le Covid-19? 3:57

44495 décès

1,722,217 cas

Pérou

38049 décès

1 026 180 cas

Chili

Le Chili prend des mesures contre la nouvelle variante de Covid-19 1:41

17096 décès

641 923 cas

Equateur

14177 décès

221070 cas

Bolivie

9376 décès

173896 cas

Guatemala

5025 décès

143243 cas

Panama

4455 décès

279196 cas