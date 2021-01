COVID-19 :

À partir du 3 janvier les mesures de couvre-feu et la restriction des véhicules avec plaques d’immatriculation sont annulées en Equateur. La décision a été prise par le Comité national des opérations d’urgence (COE), les jugeant inconstitutionnelles. Le 21 décembre, le Décret 1217 qui a déclaré un état d’exception, mais sa validité n’a pas dépassé une quinzaine de jours.

Liberté de mouvement

Dans tout le pays, il y a la liberté de se déplacer et de circuler quel que soit le numéro de plaque d’immatriculation, sauf à Quito. ETl Le COE a publié de nouvelles mesures de contrôle telles que la suspension des cours en personne pour opter pour le mode virtuel. En revanche, le télétravail sera en vigueur jusqu’au 18 janvier.

L’Association des municipalités de l’Équateur sera chargée de coordonner les 221 régions cantonales et métropolitaines afin de réglementer l’espace public, la vente d’alcool, la capacité et d’autres activités.

“Agir conformément aux avertissements du COE national et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les foules. La pandémie n’a pas été surmontée et les mesures continueront d’être appliquées parce qu’ils sont issus d’analyses techniques et statistiques de la situation réelle et obéissent à un seul objectif, sauver des vies », a déclaré le président Lenín Moreno à la télévision publique.